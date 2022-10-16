Organizatörler, Paris'teki gösteriye 140 bin kişinin katıldığını belirtti - Son Dakika
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Organizatörler, Paris'teki gösteriye 140 bin kişinin katıldığını belirtti

16.10.2022 21:34

Fransa'nın başkenti Paris'te, hayat pahalılığına karşı düzenlenen gösterinin organizatörleri, katılımcı sayısının 140 bin olduğunu bildirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, hayat pahalılığına karşı düzenlenen gösterinin organizatörleri, katılımcı sayısının 140 bin olduğunu bildirdi.

Millet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Bastille Meydanı'nda son buldu. Gösteride, 2 bin polis görev aldı.

Polis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı sloganlar atan göstericiler ellerinde, "Macron = Pinokyo (çünkü adam yalan söylüyor)", "Rafineri İşçilerine Tam Destek", "Biz de TotalEnergies'in CEO'su Gibi Yüzde 52 Maaş Artışı İstiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Organizatörler, Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) lideri Jean-Luc Melenchon'un çağrısıyla düzenlenen protestoya 140 bin kişinin katıldığını ifade ederken, Emniyet Müdürlüğü bu sayıyı 30 bin olarak açıkladı.

Göstericilerden bazılarının bir bankanın camlarını ve yakındaki bankamatikleri kırması dikkati çekti.

Diğer yandan sosyal medyada yer alan bazı görüntülerde, polis ile göstericiler arasında yer yer arbede yaşandığı görüldü.

Göstericilerden soyadını vermek istemeyen Isabelle, AA muhabirine, hayat pahalılığını ve hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele için harekete geçmemesini protesto ettiğini söyledi.

Belirtildiğinin aksine ülkedeki birçok kişi için hayatın çok fazla pahalılaştığını ve zor olduğunu ifade eden Isabelle, fiyatların artmasına karşın maaşların değişmediğini dile getirdi.

NousToutes Feminist Topluluğu aktivistlerinden Gwendoline de işsizliği ve emeklilik reformunu protesto ettiğini belirtti.

Gwendoline, maruz kaldığı şiddeti anlatmaya karar veren kadınların, Fransa'daki siyasi partilerce desteklenmediğini ve bunu da protesto ettiğini aktardı.

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Fransa'da, başkent Paris karıştı! Binlerce insan hayat pahalılığını protesto için sokaklara döküldü Fransa'da, başkent Paris karıştı! Binlerce insan hayat pahalılığını protesto için sokaklara döküldü Fransa'da hayat pahalılığı protestosu Fransa'da hayat pahalılığı protestosu
Kaynak: AA

Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Organizatörler, Paris'teki gösteriye 140 bin kişinin katıldığını belirtti - Son Dakika

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