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Organize hayvancılık bölgesi Aksaray'a kazandırıldı

54 dakika önce

Aksaray Ticaret Borsası'nın uzun zamandır talep ettiği Organize Hayvancılık Bölgesi Aksaray'a kazandırıldı.

Organize hayvancılık bölgesi Aksaray'a kazandırıldı, System.String[]
Aksaray Ticaret Borsası'nın uzun zamandır talep ettiği Organize Hayvancılık Bölgesi Aksaray'a kazandırıldı.

Konu ile alakalı açıklamada bulunan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, "Yine Aksaray Ticaret Borsası Türkiye'de bir ilki başarmanın gururunu yaşıyor. Aksaray Ticaret Borsasının istekleri ve talepleri doğrultusunda sayın vekilimiz Aksaray'ımızın yetiştirmiş olduğu kıymetlerinden olan Cengiz Aydoğdu'nun çok büyük gayretleri ve himayelerinde, değerli Belediye Başkanımız Evren Dinçer'in de içten destekleriyle büyük bir projeyi inşallah kazandıracağız. Aksaray da Organize Hayvancılık Bölgesi Projesini gerçekleştirip, Aksaray Tarım ve Hayvancılığının kalitesini, üreticilerimizin hammaddeye ulaşmasında kolaylığı, Organize bakım ve besleme teknikleri ve modern alt yapısı ile birlikte üretime devam edeceğiz. Bu gün itibari ile organize hayvancılık bölgesini üzerimize almış bulunmaktayız. Önümüzdeki günlerde büyük bir lansman toplantısı ile projemizin detaylarını üreticilerimiz ile paylaşacağız. Ben buradan başta Sayın Valimiz Ali Mantı olmak üzere, çok büyük emeği ve gayreti olan Aksaray AK Parti Milletvekilimiz Cengiz Aydoğdu'ya ve Belediye Başkanımız Evren Dinçer'e teşekkürlerimi sunuyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Çünkü Aksaray'da birlik ve beraberlik sonucunda başarılmayacak hiçbir proje yoktur. Ben diyorum ki başarmanın yolu birlik ve beraberlikten geçer. Herkese saygı sevgi ve selamlarımı sunuyorum" dedi. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:08 Kaynak: İHA
Evren Dinçer, Aksaray, Güncel
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