Organize hırsızlar Jandarma'dan kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Organize hırsızlar Jandarma'dan kaçamadı - Son Dakika

Organize hırsızlar Jandarma'dan kaçamadı

6 saat önce

Ünlü bir kozmetik firmasına ait aracı mola verdiği tesisin önünde çalarak kayıplara karışan 4 şahıs İstanbul İl Jandarma Komutanlığının ısrarlı takibi sonucunda kısa sürede yakalandı.

Organize hırsızlar Jandarma'dan kaçamadı, System.String[]

Ünlü bir kozmetik firmasına ait aracı mola verdiği tesisin önünde çalarak kayıplara karışan 4 şahıs İstanbul İl Jandarma Komutanlığının ısrarlı takibi sonucunda kısa sürede yakalandı. Piyasa değeri 400 bin TL olan kozmetik malzemeleri firmaya teslim edilirken, yakalanan şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; ünlü bir kozmetik firmasına ait malzemeleri taşıyan aracın Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevki'inde bulunan bir dinlenme tesisinden çalındığı bilgisini aldı. Olay mahallinde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarının takibi sonucunda çalıntı araç, Göktürk mevki'inde içi boşaltılmış ve terk edilmiş halde bulundu.


İşin içinden araç şoförü çıktı


Çalıntı ihbarını yapan araç şoförü U.G.'nin çelişkili ifadelerinden şüphelenen Jandarma ekipleri olayı derinlemesine mercek altına aldı. Tek tek incelenen yüzlerce kamera görüntüsü ve yapılan araştırmalar sonucunda; araç şoförü U.G ve arkadaşı M.Z.'nin hırsızlık olayını birlikte planladıkları, U.G.'nin mola vereceği dinlenme tesisini arkadaşına bildirdiği, aracın anahtarını üzerinde bırakarak tesise girdiği, hırsızlık olayının gerçekleşmesinin ardından da Jandarma ekiplerine haber vererek aracının çalındığını ihbar ettiği ortaya çıktı.


Gözaltına alınan U.G. ve M.Z.'nin ifadeleri ve elde edilen bilgiler doğrultusunda; çalınan araçtaki malzemelerin başka bir kamyona yüklenerek, Kocaeli ili Darıca mevki'inde bulunan bir depoya indirildiği tespit edildi. Söz konusu adreste arama yapan ekipler; malzemelerin (Y.A.) ve (C.Ç.) isimli şahıslar tarafından Jandarma ekiplerine yakalanmamak için ikinci kez başka bir depoya götürüldüğünü anladı.


Güvenlik kameraları mercek altına alındı


Yapılan istihbari çalışmalar ve güvenlik kamera görüntülerinin detaylı incelenmesinin ardından; Y.A. ve C,Ç.'nin çalıntı malları önce Tuzla'ya getirdiği, burada başka bir araca yükleyerek Ümraniye'ye götürdüğü, Ümraniye'de tekrar başka bir araca yükleyerek Küçükyalı'da bulunan ve 2. el eşya satan bir firmanın deposuna indirdikleri tespit edildi.


Jandarma'nın ısrarlı takibi sonuç verdi


Şüpheliler, yakalanmamak için sürekli adres ve araç değiştirdi ancak Jandarma ekiplerinden kaçamadı. Küçükyalı'daki depoya şok baskın düzenleyen ekipler hırsızları kıskıvrak yakaladı. Depoda yapılan aramalarda; kozmetik firmasına ait malların tamamı ele geçirildi. Piyasa değeri 400 bin TL olan malzemeler firmaya teslim edilirken, yakalanan 4 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İstanbul, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:14 Kaynak: İHA
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