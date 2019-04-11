Son Dakika Haberleri: Organize Hırsızlık Çetesi Çökertildi.

Organize Hırsızlık Çetesi Çökertildi.

2 saat önce

Organize hırsızlık çetesi çökertildi.

Organize hırsızlık çetesi çökertildi...Hırsızlık çetesi üyesi 11 şüpheli Afyon, Ankara ve İstanbul'da yakalandı
Polis, çelik kasa hırsızlarını tek tek yakaladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinde çelik para kasası hırsızlığı gerçekleştiren organize hırsızlık çetesi üyesi 11 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Afyonkarahisar kent merkezinde Ö.K isimli vatandaşın evinde meydana gelen hırsızlık olayında, çelik kasa içerisinde bulunan yaklaşık değeri 300 bin TL civarındaki ziynet eşyası çalındı. Hırsızlık olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şahısların organize çete olarak genellikle ev ve iş yerinden çelik kasa hırsızlığı olayları gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların genelinin İstanbul ilinde ikamet ettikleri tespit edilerek çalışmalar derinleştirildi. Emniyetin tespit ettiği şüpheli şahıslar Mersin ili Tarsus ilçesinde de bir evden kasa hırsızlığı gerçekleştirdikleri ve kasada bulunan toplam değeri 100 bin TL nakit para ve ziynet eşyasını çaldıkları belirlendi. Yine aynı şüpheli şahısların Afyonkarahisar kent merkezinde B.T. isimli vatandaşın iş yerinde bulunan çelik kasayı patlatarak 90 bin TL civarında para hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.
Bu olaylar üzerine polis ekiplerince 24 noktadan 57 farklı kameradan 187 saat alınan görüntüler titizlikle incelendi. Şahısların bir kısmının İstanbul'dan Ankara'ya hırsızlık maksadı ile gittikleri tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli şahıslardan Ş.S., Z.A., F.G. ve O.A. isimli şahıslar Ankara'da yakalandı ve Afyonkarahisar'a getirildi. Şüpheliler çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Olaya karışan diğer şahısların yakalanması amacıyla İstanbul'da Afyonkarahisar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan ortaklaşa operasyonda hırsızlık olaylarını yaptıkları tespit edilen diğer şüphelilerden A.O., H.G., E.P. ve M.G. isimli dört şüpheli şahıs daha yakalanarak Afyonkarahisar'a getirildi. Şüpheliler ile birlikte Afyonkarahisar'da bu şahıslara yardımcı olan ve ortak hareket ettikleri tespit edilen Y.Ş, A.T ve N.A isimli üç şüpheli de aynı anda yapılan operasyonda yakalandı. Olaylarla ilgili olarak tüm şüpheliler yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Ayrıca hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak olaya karıştığı tespit edilen Z.B. isimli firari şahısın yakalanma çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:49 Kaynak: İHA
İstanbul, Afyon, 3. Sayfa
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