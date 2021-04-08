Organize hırsızlık şebekesi çökertildi - Son Dakika

Aşkale'nin Çayköy mahallesinde F.T isimli köy sakininin evinde meydana gelen hırsızlık olayı şüphelileri Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, F.T. evinde cereyan eden hırsızlığı erken fark edip Aşkale ilçe Jandarma komutanlığına bildirdi.

Hırsızlık olayında Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde, F. T. isimli şahsın evine 3 kadın 1 erkek şahsın girerek 29 bin 500 TL parayı çaldıklarını, olayı ile ilgili soruşturmayı devam ettiren Aşkale Jandarma ekipleri hırsızlık olayında kullanılan aracın plakasını tespit etti.

Organize hırsızlık şebekesinin Mardin ilinden Erzurum iline Hırsızlık yapmak maksadı ile geldikleri Erzurum ilinin farklı ilçelerinde benzer Hırsızlık olayına karıştıklarını ve aynı şahısların çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerinin hırsızlık şebekesine yönelik yaptıkları operasyonda şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Aşkale ilçesinde Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen G.G., C.P., E.G., E.G. İsimli şahıslar Aşkale Adliyesine çıkarıldıkları ve suçunu itiraf ederek çalmış oldukları 29 bin 500 TL'yi F. T. isimli vatandaşa iade ettiler.

İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri yakalanan şahısları Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığına sevk ettiler. - ERZURUM