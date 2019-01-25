Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" 1 Şubat'ta Vizyona Girecek

İlki 2005 yılında vizyona giren "Organize İşler" filminin devamı "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" 1 Şubat'ta seyirciyle buluşacak.

İlki 2005 yılında vizyona giren "Organize İşler" filminin devamı "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" 1 Şubat'ta seyirciyle buluşacak.



Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, başrolünün yanı sıra yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu filmin çekimleri haziran ayında başladı.



Film, İstanbul'un Kadıköy-Moda, İstiklal Caddesi, Galata Köprüsü, Eminönü, Mısır Çarşısı, Kapalıçarşı ve Karaköy semtlerinde çekilerek 8 haftada tamamlandı.



Helikopterle de gerçekleştirilen çekimler boyunca sahadaki yapım ekibinde yaklaşık 400 kişi, filmin aksiyon sahneleri için ise Kore'den gelen 40 kişilik özel bir ekip çalıştı.



Erdoğan'ın yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı yer aldı.



Komedi ve aksiyon türündeki, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu edinen film, 1 Şubat'ta tüm sinemalarda vizyona girecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kızların Cadde Ortasında Saç Saça Baş Başa Kavgası Saniye Saniye Kaydedildi

Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız

Efsane Başkan Ali Şen'den Ali Koç'a Sitem: Arıyorum, Telefonlarıma Çıkmıyor

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici