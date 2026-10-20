Organize İşler: Karun Hazinesi izleyiciden geçer not alamadı - Son Dakika
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Organize İşler: Karun Hazinesi izleyiciden geçer not alamadı

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Organize İşler: Karun Hazinesi izleyiciden geçer not alamadı
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Netflix’te yayınlanan Organize İşler: Karun Hazinesi, izleyiciden beklenen ilgiyi göremedi. Düşük IMDb puanı ve diziye yönelik eleştirel yorumlar yapımı gündeme taşıdı.

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı Netflix dizisi Organize İşler: Karun Hazinesi düşük kullanıcı puanları ve eleştirel yorumlarla gündeme geldi. Sekiz bölümden oluşan yapımda yıldız isimler bir araya geliyor. IMDb puanı 2,5 olan Yılmaz Erdoğan imzalı dizi, düşük puanıyla gündeme geldi.

SENARYOSU YILMAZ ERDOĞAN’DAN

Organize İşler: Karun Hazinesi, Asım Noyan ve ekibinin Karun Hazinesi’ne götürdüğü söylenen gizemli bir haritanın peşine düşmesini konu alıyor. Sekiz bölümlük dizinin senaryosunu Yılmaz Erdoğan kaleme alırken yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Yapımcılığını ise Necati Akpınar üstleniyor.

YILDIZLARLA DOLU KADRO

Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı ve Görkem Sevindik yer alıyor.

İZLEYİCİ YORUMLARI ELEŞTİREL

Kullanıcı değerlendirmelerinde dizinin senaryosu, temposu ve önceki Organize İşler yapımlarıyla benzerliği eleştiri konusu oldu. Beyazperde’deki kullanıcı puanı 2,5/10 olarak görünürken, bazı yorumlarda yapım “zaman kaybı” olarak nitelendirildi.

Yılmaz ErdoğanMagazinSon Dakika

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