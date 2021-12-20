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Son dakika haberi | Organize işler Kocaeli... Kızlar çalışanı oyaladı, çocuk ise telefonu böyle çaldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Organize işler Kocaeli... Kızlar çalışanı oyaladı, çocuk ise telefonu böyle çaldı

20.12.2021 13:36

Gelen son dakika haberlerine göre Organize işler Kocaeli... Kızlar çalışanı oyaladı, çocuk ise telefonu böyle çaldıKOCAELİ Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki genç kızın iş yeri çalışanını oyalayarak tırnakçılık yaptığı, başka bir küçük çocuğun reyondan telefon çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Organize işler Kocaeli... Kızlar çalışanı oyaladı, çocuk ise telefonu böyle çaldı

KOCAELİ Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki genç kızın iş yeri çalışanını oyalayarak tırnakçılık yaptığı, başka bir küçük çocuğun reyondan telefon çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan bir telefon dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki genç kız dükkana gelerek çalışan ile ürün hakkında bir süre konuştu. Kızlar iş yeri personeline aldıkları ürünü iade ettiği sırada, tırnakçılık yöntemi ile parayı çaldı. Kapüşonlu yaşı küçük şüpheli de reyondan telefon çalarak, hiçbir şey olmamış gibi pantolonuna sakladı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler akıllara "Organize İşler" filmini getirdi.

Son dakika haberi | Organize işler Kocaeli... Kızlar çalışanı oyaladı, çocuk ise telefonu böyle çaldı
Son dakika haberi | Organize işler Kocaeli... Kızlar çalışanı oyaladı, çocuk ise telefonu böyle çaldı
Son dakika haberi | Organize işler Kocaeli... Kızlar çalışanı oyaladı, çocuk ise telefonu böyle çaldı
Son dakika haberi | Organize işler Kocaeli... Kızlar çalışanı oyaladı, çocuk ise telefonu böyle çaldı
Son dakika haberi | Organize işler Kocaeli... Kızlar çalışanı oyaladı, çocuk ise telefonu böyle çaldı
Son dakika haberi | Organize işler Kocaeli... Kızlar çalışanı oyaladı, çocuk ise telefonu böyle çaldı
Son dakika haberi | Organize işler Kocaeli... Kızlar çalışanı oyaladı, çocuk ise telefonu böyle çaldı
Son dakika haberi | Organize işler Kocaeli... Kızlar çalışanı oyaladı, çocuk ise telefonu böyle çaldı
Son dakika haberi | Organize işler Kocaeli... Kızlar çalışanı oyaladı, çocuk ise telefonu böyle çaldı

Karamürsel, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Organize işler Kocaeli... Kızlar çalışanı oyaladı, çocuk ise telefonu böyle çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Organize işler Kocaeli... Kızlar çalışanı oyaladı, çocuk ise telefonu böyle çaldı - Son Dakika
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