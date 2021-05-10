Organize kedi çetesi marketi soydu! O anlar izleyenleri şaşırttı - Son Dakika

Her gün binlerce içeriğin dolaşıma girdiği sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında kedi videoları yer alıyor. Çok sayıda vatandaş, kedilerin sevimli hallerini izleyerek stres attıklarını belirtirken, Twitter'da son olarak iki kedinin videosu viral oldu.

RAFTAKİ ÜRÜNÜ ALIP HIZLICA UZAKLAŞIYOR

Söz konusu görüntülerde bir markete girerek hırsızlık yapan iki kediden biri dışarıyı gözlerken, diğerinin raftaki ürünü alarak hızlıca uzaklaştığı görülüyor.

Sosyal medyada videoya yorum yapan vatandaşlar, kedilerin bu şekilde organize olmasının dikkate değer olduğunu kaydederek, kedilerin daha önce de bu tip bir soygun gerçekleştirme ihtimallerinin yüksek olduğunu yazdı.

SOKAK HAYVANLARI YİYECEKSİZ KALMIŞTI

Bilindiği üzere başta ülkemizde olmak üzere tüm dünyada korona virüs salgınına karşı sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı dönemde sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanmıştı. Gerek kamu, gerek belediye ekiplerinin yardımıyla sokak hayvanlarına yiyecek ulaştırılmaya çalışılmasına rağmen, sokak hayvanlarının yiyeceğe erişimi tüm dünyada sorun olmaya devam ediyor.