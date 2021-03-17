Organize Patiler'de görev değişimi - Son Dakika

Organize Patiler'de görev değişimi

17.03.2021 10:53
Organize Patiler'de görev değişimi, System.String[]

Eskişehir Organize Sanayi Bölge (EOSB) Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Organize Patiler" olarak bilinen Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Komisyonunda görev değişimi yaşandı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölge (EOSB) Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Organize Patiler" olarak bilinen Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Komisyonunda görev değişimi yaşandı. Komisyon Başkanı Ata Ersoy görevini, Halis Korkmaz'a devretti.

Eskişehir OSB sınırları içerisinde yaşayan sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Eskişehir OSB Müdürlüğü tarafından 2019 yılında kurulan "Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Komisyonunda" başkan değişikliği yaşandı. Komisyon Başkanı Ata Döküm firma yetkilisi Ata Ersoy, görevini Elektroteknik firma yetkilisi Halis Korkmaz'a devretti. Ata Ersoy döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Nova Kalıp firma yetkilisi Erkan Şahlan yeni dönemde de başkan yardımcılığını sürdürecek.

"Önemli işlere imza atıldı"

Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, 2019 yılında kurulan Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Komisyonunun güzel işlere imza attığını ifade ederek, "2019 yılında Eskişehir OSB çatısı altında kurulan ve gönüllülerden oluşan Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Komisyonumuz Ata Bey başkanlığında çok önemli işlere imza attı. Pandemi döneminde de özverili çalışan arkadaşlarımız Bölge Müdürlüğümüzün de destekleriyle OSB sınırları içerisinde yaşayan can dostlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşıladı ve sağlık bakımlarını üstlendi. Bu süre zarfında Bölge Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarının kısırlaştırması ve beslenmesi amacıyla araç tahsisi yapıldı. Müdürlükçe mama desteği sağlandı, hayvanları iyileştirmek için 30 gözlü bir rehabilitasyon alanı yapıldı. Belirli dönemlerde ise kısırlaştırma çalışması yürütüldü. Komisyonumuzun yoğun gayretleriyle bu süreçte OSB'mize dışarıdan hayvan bırakılmasının ciddi oranda önüne geçildi" dedi.

Ata Ersoy'a teşekkür etti

Görevi devreden Ata Ersoy'a katkılarından dolayı teşekkürlerini ileten EOSB Başkan Vekili Saraç, "Ata Bey komisyonumuzun ilk başkanı. Sahadaki arkadaşlarımıza çok ciddi katkıları oldu. Bugün bir bayrak değişimi yaşıyoruz. Ata Bey başkanlığı yine komisyonumuzda yer alan Sayın Halis Korkmaz'a devretti. Emeklerinden dolayı Ata Bey'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. Saraç, başkanlığı devralan Halis Korkmaz'a yeni görevinde başarılar dilerken, Bölge Müdürlüğü olarak her zaman yanlarında olacaklarını ve verimli bir çalışma dönemi yürüteceklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Organize Patiler'de görev değişimi

Eskişehir, OSB, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Organize Patiler'de görev değişimi - Son Dakika


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