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Organize Sanayi Bölgeleri kardeş oldu

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Çorlu'da da düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Marmara Bölge toplantısının ardından organize sanayi bölgeleri arasında kardeşlik protokolleri imzalandı.

Organize Sanayi Bölgeleri kardeş oldu, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Çorlu'da da düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Marmara Bölge toplantısının ardından organize sanayi bölgeleri arasında kardeşlik protokolleri imzalandı.


Bakan Varank'ın programda kardeş OSB'lere ilişkin olarak yaptığı konuşmada, "Bugün 10 OSB'miz kardeşlik protokolüne imza atarak; ortak projeler geliştirmeye ve tecrübelerini paylaşmaya 'evet' diyecek. Atalarımızın dediği gibi birlikten kuvvet doğar. Ülkemizde ilk defa başlatılan bu girişimin, geniş bir uygulama alanı bulacağına ve verimli işbirliklerine kapı aralayacağına yürekten inanıyorum" demişti.


Bakan Varank'ın konuşmasının ardından OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı kapsamında Kardeş OSB Protokolleri de imzalandı. Protokol kapsamında Diyarbakır OSB-Nilüfer OSB, Ergene 2 OSB- Samsun Merkez OSB, İkitelli OSB - ASO 2. ve 3. OSB, Konya OSB - Erzurum 1. OSB, Denizli OSB - Adıyaman OSB kardeş OSB oldu. - TEKİRDAĞ

Marmara, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:44 Kaynak: İHA
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