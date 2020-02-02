Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşundan deprem bölgesi Elazığ'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşundan deprem bölgesi Elazığ'a ziyaret - Son Dakika Ekonomi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşundan deprem bölgesi Elazığ'a ziyaret

6 saat önce

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Elazığ'a ziyarette bulundu.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşundan deprem bölgesi Elazığ'a ziyaret, System.String[]

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Elazığ'a ziyarette bulundu.

OSBÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kütükcü, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile bölgedeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Evleri hasar gören depremzedelerle görüşen Kütükcü, depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Kütükcü, OSBÜK olarak bölge halkının yanında olduklarının altını çizerek şunları kaydetti:

"İnşallah bu süreçte yaralarımızı millet olarak hep birlikte saracağız. Deprem anından itibaren bölgedeki organize sanayi bölgelerimiz, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kızılay ile birlikte hareket ederek tesislerini, fabrikalarını depo olarak kullanıma açtılar. Ayrıca deprem gününden itibaren ülkemizin farklı illerindeki çok sayıda organize sanayi bölgemiz Elazığ ve Malatya'ya çeşitli malzemelerden oluşan yardım tırlarını ulaştırdılar. Bundan sonra da bölge halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Deprem, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun zor anları
İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı Eski SAS komandosu İBB'ye güvenlik müdürü oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 19:22:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşundan deprem bölgesi Elazığ'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]