Üye Girişi
Organize sanayi bölgeleri "yeşil dönüşüm" adımlarını atmaya hazır - Son Dakika

Organize sanayi bölgeleri "yeşil dönüşüm" adımlarını atmaya hazır

07.09.2021 10:59
Organize sanayi bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yeşil dönüşüme uyum sürecinin Türkiye'nin Avrupa pazarındaki hakimiyetini koruması ve geliştirmesi açısından çok önemli olduğunu belirterek, "OSB'lerimiz devletimizin de desteğiyle...

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yeşil dönüşüme uyum sürecinin Türkiye'nin Avrupa pazarındaki hakimiyetini koruması ve geliştirmesi açısından çok önemli olduğunu belirterek, "OSB'lerimiz devletimizin de desteğiyle yeşil dönüşüm sürecindeki tüm adımları atmaya hazır." dedi.

"Yeşil dönüşüm", 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) da yer alırken, yeşil ekonomiye geçiş sürecine ilişkin politika ve tedbirler belirlendi.

OVP'de, iklim değişikliğinin etkisini tüm dünyada daha şiddetli bir şekilde göstermesinin, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde yeşil ekonomiye geçiş sürecinin önemini artırdığı ifade edildi.

Gelişmiş ülkelerin öncülüğünde küresel düzeyde ekonomi politikalarında iklim değişikliğinin ağırlığının arttığına işaret edilen OVP'de, sanayide ve ekonomi genelinde yeşil dönüşümün gerekliliği vurgulandı.

Bu kapsamda, iklim değişikliği politikalarıyla uyumlu şekilde, çevreye duyarlı yeşil OSB'lere ilişkin çalışmalar yapılacak.

Yeşil OSB ile yeşil endüstri bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulmasına hız verilecek.

"Türkiye'nin bu süreçteki en güçlü yanıyız"

OSBÜK Başkanı Kütükcü, AA muhabirine, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte Türkiye'nin de gündemine hızla gelen "sanayide yeşil dönüşüm"ün ilk defa bir Orta Vadeli Program'da yer aldığını söyledi.

OSB'lerin Türkiye'nin en planlı ve çevreci sanayi alanları olduğunu belirten Kütükcü, "Arıtma tesislerimizle, güneş enerjisi başta olmak üzere kurulu kapasitesi 1000 megavatı aşan ve her geçen gün artan yenilenebilir enerji santrallerimizle, yeşil alanlarımızla ve diğer çevreci uygulamalarımızla OSB'ler olarak Türkiye'nin bu süreçteki en güçlü yanıyız." dedi.

Kütükcü, ülkenin sanayi üretiminin yüzde 40'ını gerçekleştiren OSB'lerdeki yeşil dönüşüme uyum sürecinin Türkiye'nin Avrupa pazarındaki hakimiyetini koruması ve geliştirmesi açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, "OSB'lerimiz devletimizin de desteğiyle yeşil dönüşüm sürecindeki tüm adımları atmaya hazır." diye konuştu.

"Hedefimiz tüm OSB'lere 'Yeşil OSB' sertifikası vermek"

OVP'de yer alan "Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi"ne de değinen Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile OSBÜK tarafından Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi üzerinde çalışıldığını dile getirdi.

Hedeflerinin Türkiye'deki tüm OSB'leri Yeşil OSB Sertifikası ile sertifikalandırmak olduğunu vurgulayan Kütükcü, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayla OSB'lerimiz, enerji verimliliğinden yenilenebilir enerji kapasitesine, çevreci üretim proseslerinden atıkların bertarafına kadar şu an için belirlenen 12 ön koşul ve 20 kriterde değerlendirilecek ve Yeşil OSB Sertifikası ile sertifikalandırılacak. Hedefimiz, ülkemizdeki tüm OSB'lerimizi Yeşil OSB Sertifikası ile daha verimli, daha çevreci ve daha rekabetçi bir hale getirmek."

geri dönüşüm, Ekonomi, Türkiye, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Organize sanayi bölgeleri 'yeşil dönüşüm' adımlarını atmaya hazır - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Önce oyun havası oynayan bir grup genç, daha sonra tekme tokat kavga etti 11:27 Önce oyun havası oynayan bir grup genç, daha sonra tekme tokat kavga etti Afgan kadınları 11:16 Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı Takla atan araçtan kurtuldu! Sürücünün hayatını kaybettiğini zanneden yakınları, sinir krizi geçirdi 11:09 Takla atan araçtan kurtuldu! Sürücünün hayatını kaybettiğini zanneden yakınları, sinir krizi geçirdi
Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı 10:42 Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif 10:30 Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek 10:04 Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek
Sahte aşı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı 09:26 Sahte aşı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi 08:34 Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
11:30 Son dakika! Bakan Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz
11:27 Önce oyun havası oynayan bir grup genç, daha sonra tekme tokat kavga etti
11:22 Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözleri tepki çekti
11:16 Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı
11:11 Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi
10:59 Son dakika! Dolar, güne yatay seyirde başlamasından sonra 8,28'den işlem görüyor
10:38 Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna yanıt verdi: Aceleci olmamak lazım
10:30 Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif
10:26 Güver uçurumunda define aramaya giden iki kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
10:20 Son Dakika: Yatırımcının yüzünü borsa güldürdü! Ağustos ayında en fazla kazandıran yatırım aracı borsa oldu
Son dakika! Bakan Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz Son dakika! Bakan Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz         
11:30
Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözleri tepki çekti         
11:23
Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi         
11:11
Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor         
10:55
2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi         
10:33
Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı         
10:09
Tekne tatilinde görüntülenen Beren Saat ve Kenan Doğulu aşka geldi Tekne tatilinde görüntülenen Beren Saat ve Kenan Doğulu aşka geldi         
10:02
Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü         
08:52
Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı         
08:16
Son dakika... Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede Son dakika... Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede         
07:31
Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı         
07:28
Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı         
00:10
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli         
22:43
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı         
18:31
GameStop çalışanı, futbol oyunu çalmak isteyen hırsızı böyle yakaladı GameStop çalışanı, futbol oyunu çalmak isteyen hırsızı böyle yakaladı         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 11:38:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Organize sanayi bölgeleri "yeşil dönüşüm" adımlarını atmaya hazır - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement