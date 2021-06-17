Organize Sanayi Bölgelerinde aşılama başladı - Son Dakika

- Organize Sanayi Bölgelerinde aşılama başladı

Antalya OSB'de aşı için uzun kuyruklar oluştu

OSB Başkanı Ali Bahar :

"Türkiye'de ilk aşı getiren Organize Sanayi Bölgelerinden biriyiz"

ANTALYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin." açıklamasının ardından Antalya OSB'de aşılama başladı. Aşı merkezi olarak ayarlanan itfaiye alanında aşı için uzun kuyruk oluştu.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde korona virüs aşı uygulaması başladı. Aşılamanın ilk gününde alanda uzun kuyruklar oluştu. Sıraya giren OSB çalışanları tek tek içeri alınıp aşılarını oldu. Aşı uygulamasının ayaklarına kadar geldiğini dile getiren çalışanlar, mutlu olduklarını belirtti.

"Türkiye'de ilk aşı getiren Organize Sanayi Bölgelerinden biriyiz"

Türkiye'de aşıyı getiren ilk OSB bölgelerinden olduklarını belirten Başkanı Ali Bahar, "Büyük bir pandemi yolculuğu sonrası şuanda buradayız. OSB'de üretimi bir gün dahi durdurmadık. Bunun için bir sürü varyasyonlardan geçtik. Ekibimiz bu konuda çok iyi çalıştı. Üretimi durdurmamak için hep beraber çalıştık. İl Sağlık Müdürlüklerinden, Valilikten, bürokrasiden, herkesten büyük destek gördük. Bunun için gerçekten çok mutluyuz. Pandemi sürecinde aldığımız önlemler maksimum düzeydeydi. Pandeminin en yukarıya çıktığı zamanlar kendimiz birçok şeyi icat edip Mavi OSB olma konusunda ekibimizle birlikte çok ciddi kafa yorduk. Bugünlere geldiğimiz için bilinçli olarak maske takmıyorum. Maskesiz günler yakın olduğu için takmıyorum, bugünlere geldiğimiz için şükürler olsun. Çok daha önce fabrikalarımızda, atölyelerimizde omuz omuza çalışan çalışanlarımızın daha önce aşılanmasını talep etmiştik. 2 tane sanayicimizi kaybettik. Süleyman Öztürk ve Zekai Yıldızlı'yı buradan anmak istiyorum, ruhları şad olsun. Hayatta kalmaları için büyük çaba sarf ettik ama maalesef başaramadık. Aşılama başladı, Türkiye'de ilk aşı getiren Organize Sanayi Bölgelerinden biriyiz" dedi.

"OSB'de aşı olmak büyük bir olay"

Aşı olan OSB çalışanlarından Başak Şirin Erdoğan, " Biontech aşısı oldum. Herkese öneriyorum. Uzun zamandır bekliyordum. Şuan herhangi bir yan etki hissetmiyorum. İyiyim. OSB'de aşı olmak büyük bir olay" diye konuştu.

"Aşı ayağımıza gelmiş oldu"

OSB'de aşı sırası bekleyen Semra Beydemir, "İnanın randevumu dün almıştım, iş yoğunluğundan dolayı izin almak zorunda kalmıştım. Dolayısıyla bu haber çok sevindirici oldu. Aşı ayağımıza gelmiş oldu. Biontech aşısı olacağım. Herkese öneriyorum, faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım güzel sonuçlar alacağız" şeklinde konuştu.