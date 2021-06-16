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Organize sanayi bölgelerinde "mobil aşı" uygulamasına yoğun ilgi - Son Dakika

Organize sanayi bölgelerinde "mobil aşı" uygulamasına yoğun ilgi

16.06.2021 17:05
Organize sanayi bölgelerinde

Ankara'da Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında, organize sanayi bölgelerindeki işletmelerde ve fabrikalarda çalışan SGK'li işçilere yönelik başlatılan mobil aşı hizmetine devam edildi.

Ankara'da Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında, organize sanayi bölgelerindeki işletmelerde ve fabrikalarda çalışan SGK'li işçilere yönelik başlatılan mobil aşı hizmetine devam edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, üretimin devamlılığı ve güvenliği için yerinde aşı uygulamasına başlandığını açıklamasının ardından, mobil ekipler dün itibarıyla kentte faaliyet gösteren fabrikalardaki çalışanlara yönelik çalışma başlattı.

Aşı taleplerini değerlendiren İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) ile Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (ASO 1. OSB) yönetimleriyle yürüttüğü ortak çalışma sonucunda fabrikalarda özel aşı alanları hazırlanmasını sağladı.

OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, bölge müdürlüğü binasındaki bir alanı mobil aşı ekipleri için hizmete sunduklarını belirterek, aşıyı hızlı şekilde çalışanlara ulaştırmak istediklerini söyledi.

Sabah başlayan aşılama çalışmalarında öğlene kadar 400 çalışana ulaşıldığını ifade eden Arıcı, "Toplam 60 bin çalışanımız var. Bunların büyük bir çoğunluğunun aşılanacağını ön görüyoruz. Tabii bu çalışma biraz uzun sürecek. Bugün sabah saatlerinde koordinasyonla uğraştığımız için öğleden sonra biraz daha hızlanacağımızı düşünüyorum. Bütün firmalarımıza mesaj atarak bilgilendirdik. En kısa sürede aşılama çalışmalarını bitirmeyi ön görüyoruz. Bu kapsamda, doktorlarımıza ve hemşirelerimize öz verileri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Uygulama kapsamında ilk doz aşılarını yaptırmak isteyen işçilerin başka bir yere müracaat etmelerine ihtiyaç duyulmadığını aktaran Arıcı, "İşverenler, çalışanlarını buraya yönlendiriyorlar. Buradaki görevli arkadaşlarımız gerekli kontrolleri yapıyor. Randevuya gerek kalmadan aşılama çalışmaları yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"Çok kısa sürede aşımızı olduk"

OSTİM OSB'de iş makinelerinin yedek parça satış bölümünde çalışan Osman Akdağ, mobil aşı hizmetinden yararlanarak aşısını yaptırdığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Aşı olmak için işlemler sırasında zorlanmadığını anlatan Akdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza bu imkanı sundukları için teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah en kısa süre içerisinde herkes aşısını olur, bu salgından kurtuluruz. Herhangi bir randevu almadık. İş yeri sahibimiz ayarladı. Buraya geldik, çok kısa sürede aşımızı olduk." dedi.

"Herhangi bir SGK'li çalışan randevu alarak aşı olur"

ASO 1. OSB Bölge Müdürü Cüneyt Çalık da mobil aşı ekiplerinin OSB içerisinde yer alan beyaz eşya fabrikasında bir alanda, işletmelerde çalışan SGK'li çalışanların aşılamasını yoğun şekilde sürdürdüğüne işaret ederek, işletmelerin aşılama sürecinde iş gücü kaybına uğramamak için benzer taleplerde bulunduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği mobil aşı uygulamasının önemine değinen Çalık, şunları söyledi:

"Bölgemizde yaklaşık 300 işletmede 40 bin civarında çalışanımız var. Sağlıklı bir alanda çalışmaları için bütün işletmelerimizin yanındayız. 40 bin çalışanımızı çok kısa sürede aşılayıp sağlıklı bir şekilde üretime ve hayatlarına devam etmelerini istiyoruz. Normalde dışarıda herhangi bir SGK'li çalışan randevu alarak aşı olur. Bu proje ile mobil ekipler, işçileri bulundukları yerde doğrudan aşılayıp günlük hayatına devam etmesini sağlıyor."

Bulaşık makinesi üretim fabrikasında kalite operatörü olarak çalışan İsmail Gürkan, mobil aşı hizmeti sayesinde hastaneye gitmeden iş yerinde aşı yaptırdığını ifade ederek, hizmetin hayata geçirilmesinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına yoğun ilgi
Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına yoğun ilgi
Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına yoğun ilgi
Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına yoğun ilgi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara Sanayi Odası, Ankara, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Organize sanayi bölgelerinde 'mobil aşı' uygulamasına yoğun ilgi - Son Dakika


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