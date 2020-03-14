Organize sanayi bölgelerinin müdürleri Mersin'de bir araya geldi - Son Dakika

Organize Sanayi Bölge (OSB) müdürleri, Mersin'de sektör değerlendirme toplantısı yaptı.
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinden (MTOSB) yapılan açıklamaya göre, toplantı Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Denetim Kurulu Üyesi Sabri Tekli yönetiminde düzenlendi.
Toplantıya, Aksaray OSB Bölge Müdürü Ayhan Ermiş, Amasya OSB Bölge Müdürü Yakup Sarıcaoğlu, Merzifon OSB Bölge Müdürü Hasbi Altuntaş, Silifke OSB Bölge Müdürü Ali Kıl, Tarsus OSB Bölge Müdürü Caner Özcan ve MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz katıldı.
Katılımcılar, toplantının ardından " Türkiye'nin Geleceğinde Biz de Varız" projesi kapsamında kurulan robotik kodlama atölyesi gezdi.