Son Dakika Haberleri: Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı

7 saat önce

Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı.

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı, System.String[]

Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı.


Iğdır Valiliğinde gerçekleşen toplantıya Vali Ünlü'nün yanı sıra, OSB müteşebbis heyet üyeleri katıldı. Düzenlenen toplantıda, Organize Sanayi Bölgesine yapılacak olan yatırımların değerlendirmesi ele alındı. - IĞDIR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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