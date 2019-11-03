Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı
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Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı.
Iğdır Valiliğinde gerçekleşen toplantıya Vali Ünlü'nün yanı sıra, OSB müteşebbis heyet üyeleri katıldı. Düzenlenen toplantıda, Organize Sanayi Bölgesine yapılacak olan yatırımların değerlendirmesi ele alındı. - IĞDIR
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