Son Dakika Haberleri: Organize Sanayi Bölgesi'nde Korkutan Yangın

Organize Sanayi Bölgesi'nde Korkutan Yangın

1 saat önce

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında yangın çıktı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde Korkutan Yangın, System.String[]
Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında yangın çıktı.

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeyi siyah dumanlar sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:18 Kaynak: İHA

Gaziantep, Organize Sanayi Bölgesi, 3. Sayfa
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