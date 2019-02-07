Organize Sanayi Bölgesi'nde Korkutan Yangın
1 saat önce
Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında yangın çıktı.
Gaziantep
1. Organize Sanayi Bölgesi
'nde bulunan bir iplik fabrikasında yangın çıktı.
Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeyi siyah dumanlar sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:18 Kaynak: İHA
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