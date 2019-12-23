Organize sanayi bölgesinde ucuz elektrik dönemi başlıyor - Son Dakika
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Organize sanayi bölgesinde ucuz elektrik dönemi başlıyor

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı ve Kahta Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Doğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 1 Ocak 2020 itibarıyla son kaynak tedarik tarifesi (SKTT) limitinin 7 milyon kilovatsaate düşürdüğünü belirtti.

Organize sanayi bölgesinde ucuz elektrik dönemi başlıyor, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı ve Kahta Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Doğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 1 Ocak 2020 itibarıyla son kaynak tedarik tarifesi (SKTT) limitinin 7 milyon kilovatsaate düşürdüğünü belirtti.


Kaymakam Doğan, Kahta OSB'de faaliyet gösteren sanayicilerin SKTT kapsamında elektriği yüzde 20'yi bulan serbest piyasa uygulaması ile daha uygun alabileceklerini söyledi. Kaymakam Doğan, "Ülke olarak üretimin, ihracatın ve istihdamın artması en büyük gayelerimizden biridir. Bir ülkenin ya da bir şehrin gelişme ve büyüme kıstasları sanayi ve üretim gücüne bağlı olduğundan son yıllarda Kahta OSB'de artan yatırımlar ve sanayicilerimize sağlanan hizmetlerin neticesi günden güne alınmaktadır. Bu kapsamda Kahta OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı olarak 1 Ocak 2020 itibariyle sanayicilerimizin elektrik giderlerini daha da düşürecek uygulamayı hayata geçireceğiz, sanayicilerimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:19 Kaynak: İHA
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