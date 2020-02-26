Organize sanayi sitesinde iş kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Organize sanayi sitesinde iş kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Organize sanayi sitesinde iş kazası: 2 yaralı

6 saat önce

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, bir fabrikada arızalanan dökme makinesini onarmaya çalışan işçi Muhammet Bektaş (27) ve Naci Yapıcı (40), makinenin aniden çalışması sonucu kazan ve makine arasında sıkıştı.

Organize sanayi sitesinde iş kazası: 2 yaralı, System.String[]

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, bir fabrikada arızalanan dökme makinesini onarmaya çalışan işçi Muhammet Bektaş (27) ve Naci Yapıcı (40), makinenin aniden çalışması sonucu kazan ve makine arasında sıkıştı. Tedaviye alınan 2 işçiden Bektaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında, 19 Mayıs Organize Sanayi Sitesi'ndeki otomotiv yedek parça fabrikasında meydana geldi. Fabrikadaki alüminyum eritme ve dökme makinesi henüz bilinmeyen nedenle arızalandı. Arızayı gidermeye çalışan işçiler Muhammet Bektaş ve Naci Yapıcı, dökme makinesi aniden çalışmaya başlayınca, kazan ve makine arasında sıkıştı. Olayı fark eden diğer işçilerin müdahalesiyle 2 kişi, sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 işçi, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Muhammet Bektaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.


Tekkeköy, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:15 Kaynak: DHA
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