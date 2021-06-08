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Organize suç örgütlerine küresel çapta operasyon: Yüzlerce kişi gözaltında - Son Dakika

Organize suç örgütlerine küresel çapta operasyon: Yüzlerce kişi gözaltında

08.06.2021 10:27
Organize suç örgütlerine küresel çapta operasyon: Yüzlerce kişi gözaltında, System.String[]

Avustralya ve ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), 3 yıldır devam eden küresel operasyon kapsamında organize suçlara karışan kişilerin kullandığı şifreli mesajlaşma uygulamasına sızdığı ve elde edilen bilgiler kapsamında yüzlerce kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.

Avustralya ve ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), 3 yıldır devam eden küresel operasyon kapsamında organize suçlara karışan kişilerin kullandığı şifreli mesajlaşma uygulamasına sızdığı ve elde edilen bilgiler kapsamında yüzlerce kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.

Avustralya ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında organize suçlara karışan kişilerin kullandığı şifreli mesajlaşma uygulaması "ANOM"a sızıldığı bildirildi. 3 yıldır devam ettiği belirtilen operasyonda Asya, Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'da olmak üzere toplam 18 ülkede küresel uyuşturucu ticaretine karışan isimler olduğu belirtildi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, operasyona yönelik gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Operasyon organize suça ağır bir darbe vurdu. Yalnızca bu ülkede değil, dünya çapındaki organize suç çevrelerinde yankı bulacak" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, ANOM uygulamasının organize suç çeteleri arasında kullanılan popüler olan mesajlaşma uygulaması olduğunu belirtirken, FBI'ın uygulamanın kontrolünü 2018'de ele geçirdiği kaydedildi. Böylece kolluk kuvvetlerinin uygulamada, cinayet planlarını, toplu uyuşturucu ithalat planlarını ve diğer planları içeren milyonlarca mesajı anında takip edebildiği ifade edildi.

AVUSTRALYA'DA UYUŞTURUCU TİCARETİ VE SALDIRILAR ENGELLENDİ

Avustralya Federal Polis Müdürü Reece Kershaw toplantıda yaptığı açıklamada, "Tek konuştukları uyuşturucu, şiddet, birbirlerini vurma, öldürülecek masum insanlar ve bir benzeri bir sürü şey" diye konuştu. Komiser Kershaw, sızma işlemi ile Avustralya'da polisin uyuşturucu operasyonlarını ve silahlı saldırı gibi olayları engelleyebildiğini vurguladı. Kershaw, "İletişimlerini kesmek, organize suçu engellememizin önemli bir parçası oldu" dedi. Uygulamaya erişimin kolluk kuvvetlerine "daha önce sahip olmadığı bir avantaj" sağladığını söyleyen Kershaw, platformun organize suç çeteleri tarafından tercih edilen birçok mesajlaşma uygulamasından "yalnızca biri" olduğunu da dikkat çekti.

DÜNYA GENELİNDE YÜRÜTÜLEN OPERASYONA 9 BİN POLİS KATILDI

Avustralya'da polisin, "Ironside" adını verdiği operasyon kapsamında yasa dışı motosiklet çetelerinden, Avustralya mafyasından, Asya suç örgütlerinden ve ciddi organize suç örgütlerinden olmak üzere 200'den fazla kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı. Ayrıca 3 ton uyuşturucu ve 45 milyon Avustralya doları nakit para ve mal varlığı ele geçirildiği kaydedildi. Ironside operasyonunun ülkenin en büyük polis operasyonu olduğu, operasyona 4 bin polisin katıldığı ifade edildi. Dünya çapında ise operasyonda 9 bin polisin yer aldığı vurgulandı.

-İHA-

Organize suç örgütlerine küresel çapta operasyon: Yüzlerce kişi gözaltında
Organize suç örgütlerine küresel çapta operasyon: Yüzlerce kişi gözaltında
Organize suç örgütlerine küresel çapta operasyon: Yüzlerce kişi gözaltında

Amerika Birleşik Devletleri, Federal Soruşturma Bürosu, Uyuşturucu, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Organize suç örgütlerine küresel çapta operasyon: Yüzlerce kişi gözaltında - Son Dakika


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