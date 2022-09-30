Organize suç örgütlerine 'Müsilaj-2 Operasyonu' - Son Dakika
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Organize suç örgütlerine 'Müsilaj-2 Operasyonu'

30.09.2022 09:22

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE 'MÜSİLAJ-2 OPERASYONU' İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 233 şüphelinin yakalanmasına yönelik 20 ilde 'Müsilaj-2...

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE 'MÜSİLAJ-2 OPERASYONU'

İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 233 şüphelinin yakalanmasına yönelik 20 ilde 'Müsilaj-2 Operasyonu' başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; sahil şeridinde yaşayanların üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan, ülke turizmini olumsuz etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah sağlayan suç gruplarına yönelik cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinesinde harekete geçildi. Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla, Mersin, Bursa, Çanakkale, Samsun, Hatay, İstanbul, Ordu, Tekirdağ, Giresun, Kastamonu, Bartın, Düzce, Rize ve Zonguldak olmak üzere 20 ilde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit, kasten öldürme' suçlarını işleyen 12 organize suç örgütü tespit edildi.Ayrıca söz konusu örgütlere silah temin ederek '6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işleyen, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturan 27 suç grubu belirlendi. Bunun üzerine Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 233 şüphelinin yakalanması için bu sabah 20 ilde eş zamanlı 'Müsilaj-2 Operasyonu' düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE 'MÜSİLAJ-2 OPERASYONU'NDA 12 GÖZALTI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE 'MÜSİLAJ-2 OPERASYONU'NDA 12 GÖZALTI 'Müsilaj-2 Operasyonu' kapsamında Samsun'da 15 zanlı gözaltına alındı 'Müsilaj-2 Operasyonu' kapsamında Samsun'da 15 zanlı gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Müsilaj, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Organize suç örgütlerine 'Müsilaj-2 Operasyonu' - Son Dakika

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