ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE 'SAHİL RÜZGARI' OPERASYONU - Son Dakika

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE 'SAHİL RÜZGARI' OPERASYONU

21.05.2021 09:22

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet gösterdiği belirlenen suç örgütlerine yönelik 8 ilde 'Sahil Rüzgarı' operasyonu düzenledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet gösterdiği belirlenen suç örgütlerine yönelik 8 ilde 'Sahil Rüzgarı' operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli, Antalya, Muğla, Mersin, Balıkesir, Adana, Aydın ve İzmir'de eş zamanlı olarak 'Sahil Rüzgarı' adı verilen operasyon düzenlendi. Saat 06.00 sıralarında eş zamanlı olarak başlayan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 171 kişiye yönelik operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

İSTANBUL'DA KEMAL C. VE ADAMLARINA OPERASYON

Operasyon kapsamında İstanbul'da aralarında Sultangazi ve Beşiktaş'ın da olduğu bir çok ilçede eş zamanlı baskınlar yapıldı. İstanbul'da yabancı iş adamlarından zorla para aldıkları vermeyenlerin iş yerlerine baskın yaparak zorla yağma yaptıkları öne sürülen Kemal C. ve adamlarının diğer suç örgütlerine de silah temin ettikleri kaydedildi.

İSTANBUL'DA 21 GÖZALTI

İstanbul'da yapılan baskınlarda aralarında kadınlarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerden biri Beşiktaş, Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi'nde bulunan 4 katlı binaydı. Binaya giren ekipler, bir kadını gözaltına aldı. Sultangazi'de ise özel harekat ekiplerinin girdiği evlerde aramalar yapıldı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE 'SAHİL RÜZGARI' OPERASYONU
ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE 'SAHİL RÜZGARI' OPERASYONU
ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE 'SAHİL RÜZGARI' OPERASYONU
ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE 'SAHİL RÜZGARI' OPERASYONU

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akdeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE 'SAHİL RÜZGARI' OPERASYONU - Son Dakika


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