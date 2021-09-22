Organize suç örgütü davasında Ümit Saral, 5 kez müebbet hapisle cezalandırıldı - Son Dakika

Haklarında, "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" gibi suçlardan 28 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında örgütün elebaşı Ümit Saral'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 8 sanık katıldı.

Bir kısım sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanırken, tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Savunması sorulan tutuklu sanık Ümit Saral, savunma hakkının kısıtlandığını düşündüğünü, talep ettiği delillerin suçsuzluğunun ispatı olduğunu belirterek, "Taleplerimin hepsi reddedildi. Diğer sanıklarla hiçbir bağım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bu davayla birleşen Fenerbahçe Tribün Lideri Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesi dosyasının, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması nedeniyle ayrılmasına karar verdi.

3'ü ağırlaştırılmış 5 müebbet

Mahkeme, tutuklu sanık Ümit Saral'ı, 3 kişiyi "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kişiyi "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", 2 kişiyi "tasarlayarak öldürmeye teşebbüse azmettirme", 12 kişiyi "kasten yaralama", "hırsızlık", "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 75 yıl 2 ay 29 gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, 10 sanığı "örgüte üye olmak" suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırırken, 7 sanığı ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından 10'ar ay hapse mahkum etti.

Güngören yürüyüş yolunda Mustafa Çakar ve Murat Mehmet Efendioğlu'nun öldürülmesi olayıyla ilgili sanıklar Korhan Fidan, Adem Kırmacı ve Murat Aslan'ı 2'şer kez müebbet hapisle cezalandıran mahkeme, bu sanıklara "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve birden fazla kişiyi "kasten yaralama" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanık Onur Saral'ı "tasarlayarak öldürmeye yardım etme", "kasten öldürmeye yardım etme" ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 42 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Bir kısım sanıkları çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapse mahkum eden mahkeme, bazı sanıkların da beraatlerine karar verdi.

Sanıklar Ümit Saral, Ferhat Solmaz, Serhat Pozkurlu, Korhan Fidan, Murat Aslan, Umut Yuva, Adem Kırmacı ve suça sürüklenen çocuk S.U'nun tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıkların Güngören, Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Rize'de karıştığı olaylara yer veriliyor.

Abdullah Özkan, Ahmet Şahin Akyıldız, Hakan Koyuncu, Kenan Şirin, Mehmet Yaşar Akyıldız, Murat Mehmetefendioğlu ve Mustafa Çakar'ın maktul olarak yer aldığı 144 sayfalık iddianamede, Mehmet Sabri Şirin'in de arasında olduğu 12 mağdur, 16 müşteki, 8 mağdur-müşteki ile 21'i tutuklu 26 sanık yer alıyor.

İddianamede, Ümit Saral için "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "kasten yaralamak" gibi suçlardan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 176 yıldan 301 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianamede, Ferhat Solmaz, Serhat Poskurlu, Onur Saral ve Hasan Saral'ın da yer aldığı diğer sanıklar için de benzer suçlardan farklı oranlarda hapis cezası istenmişti.

Ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 Aralık 2017'de Güngören'de maktul olan "Dadaş Mehmet" lakaplı Mehmet Altunkaynak'ın yolda yaya olarak giderken, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından 7-8 defa silahla ateş edilerek öldürülmesine ilişkin iddianame düzenlenmişti.

Bu iddianamede, Ümit Saral, Tolgahan Çeken ve Samet Diler hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı örgüt kurma ve üye olmak" suçundan 1 yıldan 9 yıla kadar, sanıklar İsmail Dalkıran ve İsmail Gümüştekin hakkında ise "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet" ile "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Diğer sanıklar Cemil Tavus, Yunus Emre Doğan, Ali Can Doğan, Serkan Kızılgül, Zülfikar Can Işıklı, Doğukan Yikit, Yusuf Bakdur'un da "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ve "silahlı örgüte üye olmak" suçlarından 16 yıldan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları iddianamede talep edilmişti.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce gönderilen dava dosyası, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bu ana davayla birleştirilmişti.