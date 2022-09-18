Emre Olur Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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Emre Olur Türkiye'ye getirildi

18.09.2022 10:40
Emre Olur Türkiye'ye getirildi

Organize suç örgütü elebaşı firari sanık Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Emre Olur'un getirildiği uçak sabah saatlerinde İstanbul'a indi.

Organize suç örgütü elebaşı firari sanık Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Emre Olur'un getirildiği uçak sabah saatlerinde İstanbul'a indi.

Elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü davası kapsamında firari olan ve hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in açıklamalarını kendi Twitter hesabından paylaşan ve basın danışmanı olduğu iddia edilen Olur, İnterpol ekiplerince Arnavutluk Tiran'dan kalkan tarifeli uçakla saat 09.15'te İstanbul Havalimanı getirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol görevlilerinden Olur'u uçak altından teslim aldı. Havalimanındaki İstanbul Emniyet Şube Müdürlüğüne getirilen Olur, sağlık kontrolünden geçirildi.

Olur'un, İstanbul Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Sedat Peker, Emre Olur, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emre Olur Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emre Olur Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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