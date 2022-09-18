Elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü davası kapsamında firari olan ve hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in açıklamalarını kendi Twitter hesabından paylaşan ve basın danışmanı olduğu iddia edilen Olur, İnterpol ekiplerince Arnavutluk Tiran 'dan kalkan tarifeli uçakla saat 09.15'te İstanbul Havalimanı getirildi.

Kaynak: AA

Sedat Peker, Emre Olur, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Emre Olur Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

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