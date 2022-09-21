Hakkında "tehdit", "suçu ve suçluyu övmek", "hakaret", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "basit yaralama", "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından adli makamlarca aranan Olur, Tiran Havalimanı'nda gözaltına alınarak 18 Eylül 'de Türk yetkililere teslim edilmişti.

Kaynak: AA

Sedat Peker, Ahmet Emre, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sedat Peker suç örgütü üyesi Emre Olur, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika

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