Organize suç örgütü kurduğu iddia edilen şahıslar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan operasyonda, silahlı organize suç örgütü kurduğu, yağma ve tefecilik olaylarına karıştığı tespit edilen 12 kişi gözaltına alındıktan sonra geniş güvenlik tedbirleri altında Edremit Adliyesi'ne sevk edildi.



Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda silahlı organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Edremit'te 11, Uşak ilinde de 1 şüpheli yakalanmıştı. Yapılan operasyonda ayrıca 85 bin Türk Lirası, 68 adet toplam değeri 1 milyon 683 bin Türk Lirası olan senet, 2 adet ruhsatsız tabanca ve mermileri, 2 pompalı tüfek, 8 adet bıçak, 7 adet tefecilik notu olarak kullanıldığı düşünülen ajanda, 1 adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda protokol, araç satış sözleşmeleri ile imzalı sözleşmeler ve ayrıca 300 adet boş senet ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şahıslar bugün geniş güvenlik tedbirleri altında Edremit Adliyesine getirildi. Şahısların savcılık soruşturmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. - BALIKESİR