Son Dakika Haberleri: ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ AYVAZ KORKMAZ CEZAEVİNE KONULDU
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ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ AYVAZ KORKMAZ CEZAEVİNE KONULDU

6 saat önce

Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kesinleşmiş cezası yüzüne okunarak cezaevine götürüldü.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ AYVAZ KORKMAZ CEZAEVİNE KONULDU, System.String[]

Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kesinleşmiş cezası yüzüne okunarak cezaevine götürüldü.

Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ayvaz Korkmaz, Çağlayan'daki İstanbul Asliyesine sevk edildi. Nöbetçi Mahkemece, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası yüzüne okunan Ayvaz Korkmaz, ardından cezaevine konuldu.

Görüntü dökümü:

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- Polis kamerası

-Operasyonun görüntüsü

-Korkmaz'ın emniyetten çıkışı

-Araca bindirilmesi

-Aracın ayrılması

24.11.2019 - 12.42 - Haber Kodu : 191124073

24.11.2019 - 11.27 - Haber Kodu : 191124052


- İstanbul
Çağlayan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:04 Kaynak: DHA
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