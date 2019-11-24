Son Dakika › Güncel › Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz cezaevine konuldu - Son Dakika
Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz cezaevine konuldu
6 saat önce
ORGANİZE suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kesinleşmiş cezası yüzüne okunarak cezaevine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:07 Kaynak: DHA
ORGANİZE suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kesinleşmiş cezası yüzüne okunarak cezaevine götürüldü.
Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ayvaz Korkmaz, Çağlayan'daki İstanbul Asliyesine sevk edildi. Nöbetçi Mahkemece, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası yüzüne okunan Ayvaz Korkmaz, ardından cezaevine konuldu.
- İstanbul
İmamoğlu'ndan kamu bankalarına eleştiri: Kamu bankaları mesafeli durdu, metro çalışmaları için dışarıdan kredi bulduk 3 yaşındaki kız çocuğuna düğün konvoyundan açılan ateş sonucu kurşun isabet etti "Düğün konvoyundan ateş açılarak yaralandı" denilen kız çocuğunu, yanlışlıkla babası vurmuş Önce tartıştığı oğlunu sonra da olaya müdahale eden komiseri vurdu!