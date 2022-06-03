Organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş'ın 2. adamı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş'ın 2. adamı yakalandı

03.06.2022 13:14
Organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş'ın 2. adamı yakalandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş'ın 2. adamı M.D isimli şüpheli yakalandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş'ın 2. adamı M.D isimli şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu'nda Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde ihbar üzerine operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler 1 Haziran'da adrese operasyon düzenledi. Operasyonda M.D. isimli şahıs ile Fas uyruklu M.I. ve S.A. isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 8 kilogram 690 gram metamfetamin, 280 gram kimyasal madde, 2 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 lira ve 700 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şahıs, organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş'ın 2. adamı çıktı

Öte yandan, operasyonda gözaltına alınan M.D isimli şahsın organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş'ın 2. adamı olduğu ortaya çıktı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan açılan davada hakkında yakalama kararı bulunan Fırat Delibaş ise 2018 yılında yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Galata'daki dehşette yeni gelişme: Kendini yakan genç hayatını kaybetti Galata'daki dehşette yeni gelişme: Kendini yakan genç hayatını kaybetti Galata'da kendini yakan genç olayında kan donduran ayrıntı! Yardım etmek yerine selfie çektiler! Galata'da kendini yakan genç olayında kan donduran ayrıntı! Yardım etmek yerine selfie çektiler!
Kaynak: İHA

İstanbul, Beyoğlu, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş'ın 2. adamı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
13:03 Kavga ayırmak isterken gözünden oluyordu! Talihsiz adamın retinası parçalandı
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:51 Amber Heard tazminat parası olan 15 milyon doları nasıl ödeyecek? İşte mal varlığı
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
12:37 TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı! Madde sepeti fiyat listesini yayımlamaması dikkat çekti
12:29 Yok artık dedirten kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandılar ama ayrılmadılar
12:26 Galatasaray'da yeni rota belirlendi! Roberto Mancini için görüşmeler yapılıyor
12:23 Şarkıcı Sıla, köprücük kemiğini kırdığı için konserini iptal etti
12:21 ABD istihbaratının raporları sızdı! Putin'le ilgili suikast ve hastalık iddiaları bomba etkisi yaratacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 13:19:39. #1.12#
SON DAKİKA: Organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş'ın 2. adamı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement