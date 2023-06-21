Organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve 5 adamı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve 5 adamı yakalandı

21.06.2023 17:34

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, geçmiş yıllarda birçok polisiye soruşturmada adı geçen organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve beraberindeki 5 kişi gözaltına alındı. Delibaş, 23 yıl önce Nijerya uyruklu bir kişinin öldürülmesine ilişkin aranıyordu. Yakalanan suç örgütü liderinin, 'kasten öldürme' ve 'polise mukavemet' dahil hakkında yürütülen bir dizi dava nedeniyle arandığı belirtildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve beraberindeki 5 adamı yakalanarak gözaltına alındı. Geçmiş yıllarda birçok polisiye soruşturmada adı geçen Delibaş, 23 yıl önce Nijerya uyruklu Paul Etin Usrifo'nun Beyoğlu'nda öldürülmesine ilişkin uzun süredir aranıyordu.

ÇETE ELEBAŞININ İZİ SÜRÜLDÜ

'Kasten öldürme' ve 'polise mukavemet' de dahil hakkında yürütülen bir dizi dava nedeniyle her yerde aranan çıkar amaçlı suç örgütü lideri Fırat Delibaş'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar derinleştirildi. Çete elebaşının izini süren İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişinin Esenyurt ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı Gümüş Panaroma Sitesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

SORGULANMAK ÜZERE İSTANBUL EMNİYETİ'NE GÖTÜRÜLDÜLER

Zanlının adresini tespit eden emniyet güçleri, Delibaş ile birlikte suç ağına mensup 5 kişinin daha aynı bölgede hareket ettiklerini saptadı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Bugün söz konusu adrese yapılan baskında Fırat Delibaş ile birlikte geçmiş yıllarda Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde 'çete üyesi' olarak soruşturma geçirmiş Cuma B., Şehmus D., Nevzat Y., Mehmet B. ve Efraim Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan suç ağının elebaşı ve fertleri, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

1642 GÜN KESİLMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ANLAŞILDI

Yakalanan firari suç örgütü liderinin, 6 Haziran 2000 yılında Beyoğlu'nda Nijerya uyruklu Paul Etin Usrifo'nun ölümünden sorumlu tutulduğu, "Tasarlayarak Adam Öldürülmesi" suçundan 1642 gün kesilmiş hapis cezanın olduğu anlaşıldı. Ayrıca 2019 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerine "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçuna bulaştığı ve bu olaydan da 1 yıl 21 ay kesilmiş hapis cezanın bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Aslan Kara: Öyle tiktokta gezmeye benzemez ne kadar böyle işe yaramaz varsa tek tek defterleri dürülecek Cevap Yaz 103 6 Yayından Kaldır
  • Ahmet Bey: Ne dir bu esenyurtun sizden çektiği Esenyurt'ta yaşıyorum demeye utanıyorum Cevap Yaz 126 7 Yayından Kaldır
500

İstanbul, Beyoğlu, Nijerya, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve 5 adamı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
23:08 COVID-19 Aşıları Yoğun Bakıma Yatışı ve Ölümü Etkili Bir Şekilde Engelliyor
23:04 3000 hastayla yapılan dev çalışmada sonuç: mRNA aşıları ölümü engelliyor
23:02 CHP İl Başkanları Toplantısı Sonrası Kriz İddiaları Yalanlandı
22:57 Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla toplantısı 8,5 saat sürdü! İstifa iddiası yalanlandı, ortak bildiri yarın paylaşılacak
22:50 Gareth Bale, Lionel Messi'nin MLS transferi hakkında konuştu: Buraya bayılacak
22:46 Gareth Bale, Messi'yi ABD'de nelerin beklediğini söyledi
22:12 Reha Muhtar'a taciz suçlaması
22:08 Avukat Feyza Altun'dan çok konuşulacak sözler: Reha Muhtar 8 aydır beni taciz ediyor
21:39 ABD'de laboratuvarda üretilen tavuk eti satışa sunuluyor
21:37 ABD'den laboratuvarda üretilen tavuk eti satışına onay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2023 23:18:21. #1.11#
SON DAKİKA: Organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve 5 adamı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement