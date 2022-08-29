Sedat Peker'in hakkında rüşvet iddiasında bulunduğu AK Partili vekil Taşkesenlioğlu: Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına inanıyorum - Son Dakika
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Sedat Peker'in hakkında rüşvet iddiasında bulunduğu AK Partili vekil Taşkesenlioğlu: Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına inanıyorum

29.08.2022 10:18

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet çarkı iddiasında adı geçen AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, yazılı bir açıklamada bulunarak, "Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına inanıyorum" ifadesine yer verdi. Taşkesenlioğlu, "Son derece çirkin ve gayriahlaki şekilde yayınlanan söz konusu görüntülerle kadına karşı şiddetin en ağır şekline maruz bırakılmış bulunmaktayım. Konu ile ilgili adli ve hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakcı ile ilgili bir rüşvet sarmalı olduğuna ilişkin iddialarda bulundu.

RÜŞVET ÇARKI İDDİASI

Sedat Peker, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozlu Sineren'i, AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na yönlendirdiğini iddia etti. Zehra Taşkesenlioğlu'nun da Mine Tozlu'yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, burada Mine Tozlu'dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında "rüşvet" istendiğini öne sürdü ve bir belge paylaştı.

AK PARTİLİ TAŞKESENLİOĞLU'NDAN İDDİALARA YANIT

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ortaya attığı iddia ve Twitter hesabından paylaştığı videolara AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu da bugün sosyal medya hesabından yayınladığı yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Taşkesenlioğlu şu ifadeleri kullandı;

"Sosyal medyada şahsımı hedef alan mahrem görüntülerle ilgili şu açıklamayı yapmak zaruri olmuştur. Kendi mahrem evimde, başım açık şekilde Ünsal Ban tarafından gizli çekilen görüntülerim kişisel ve aile mahremiyetim hiçe sayılarak milyonlara servis edilmiştir.

"TOPLUM NEZDİNDE BENİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEK İSTEDİ"

Son derece çirkin ve gayriahlaki şekilde yayınlanan söz konusu görüntülerle kadına karşı şiddetin en ağır şekline maruz bırakılmış bulunmaktayım. Söz konusu şahsiyetin boşanma sürecinde kendini haklı konuma getirebilmek için olmadık yollara başvurduğu görülürken, tartışmanın öncesi ve sebebinin ne olduğu bilinmeden bir kurgu üzerinden servis edilen bu görüntüler toplum nezdinde beni küçük düşürüp, itibarımı lekelemeyi hedef almıştır.

"BU REZİLLİK SİYASİ BİR LİNCE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR"

Görüntülerde tartışma sırasında Ünsal Ban'ın ailesinin ve çevresinin uzun dönemdir benim ve ailenin adını kullanarak yaptığı usulsüzlüklere gösterdiğim ve artık son noktaya gelen tepkim yaşadığım bu zorlu süreci gözler önüne sermektedir. Farklı bir boyuta çekilen bu görüntüler boşanma sürecinde zor günler yaşayan bir kadının linç edilmesi ve itibarsızlaştırma çalışmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir. Diğer taraftan aile mahremiyetini, toplumun en temel değerlerini bile hiçe sayan kınanması gereken bu rezillik maalesef siyasi bir lince dönüştürülmüştür. Günlerdir, ailenle birlikte sistematik olarak iftira kampanyası ile karşı karşıya kaldığımı ve bu iftiraları atan ya da taraf olan herkesle yargı önünde hesaplaşacağımı belirtmek isterim.

"ADLİ VE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına ve son derece ahlaksızca oynanan bu kumpasın yargı önünde bir an önce gün yüzüne çıkacağına inancım tamdır. Bu konu ile ilgili adli ve hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyulur."

Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan ilk açıklama
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Son Dakika Güncel Sedat Peker'in hakkında rüşvet iddiasında bulunduğu AK Partili vekil Taşkesenlioğlu: Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına inanıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedat Peker'in hakkında rüşvet iddiasında bulunduğu AK Partili vekil Taşkesenlioğlu: Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına inanıyorum - Son Dakika
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