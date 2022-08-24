Sedat Peker'in Beykoz'daki lüks villası Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi

Bu gece yarısından itibaren okkalı bir zam daha geliyor

18 liraya aldıkları tarihi eve neler yaptılar neler! Herkes görmek için akın ediyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz Korusu sınırları içinde yer alan konutunun da içinde bulunduğu arazi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredildi.

"PEKER EMLAK BARIŞINDAN FAYDALANIP ÖDEMELERİNİ YAPTI"

Peker'in 2018 yılında çıkan imar barışından faydalanmak için başvurduğunu ve gerekli ödemeleri yaptığını belirten avukatı, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Müvekkilim her yurttaş gibi emlak barışından faydalanıp ödemelerini yaptı. Ancak öyle bir hile yapılmış ki evin sağ ve solundaki konutlar bu barıştan faydalanırken Peker'e ait olan evi milli parklar alalına dahil etmişler.

"NEDEN BAŞVURUMUZU KABUL ETTİNİZ?"

Müvekkilim 25 yıldır bu ev için vergilerini ödüyor. Evin tapusunu alacakken milli park ve bahçelere kayıt yaptıklarını öğrendik. 'Milli parklara ait olan yerler emlak barışından faydalanamaz' diyorlar... O halde neden başvurumuz kabul edildi. Ödeme alındı, kazanılmış hakkımızın elimizden alınmasına karşı gerekli yasal adımları atacağız."