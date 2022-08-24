Sedat Peker'in Beykoz'daki lüks villası Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sedat Peker'in Beykoz'daki lüks villası Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi

24.08.2022 13:33

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İstanbul Beykoz'da bulunan lüks villası Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi. Peker, villa hakkında, "Tek mal varlığım" açıklamasında bulunmuştu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz Korusu sınırları içinde yer alan konutunun da içinde bulunduğu arazi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredildi.

Peker'in 'Tek mal varlığım' dediği Beykoz'daki lüks villa, Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi

"PEKER EMLAK BARIŞINDAN FAYDALANIP ÖDEMELERİNİ YAPTI"

Peker'in 2018 yılında çıkan imar barışından faydalanmak için başvurduğunu ve gerekli ödemeleri yaptığını belirten avukatı, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Müvekkilim her yurttaş gibi emlak barışından faydalanıp ödemelerini yaptı. Ancak öyle bir hile yapılmış ki evin sağ ve solundaki konutlar bu barıştan faydalanırken Peker'e ait olan evi milli parklar alalına dahil etmişler.

Peker'in 'Tek mal varlığım' dediği Beykoz'daki lüks villa, Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi

"NEDEN BAŞVURUMUZU KABUL ETTİNİZ?"

Müvekkilim 25 yıldır bu ev için vergilerini ödüyor. Evin tapusunu alacakken milli park ve bahçelere kayıt yaptıklarını öğrendik. 'Milli parklara ait olan yerler emlak barışından faydalanamaz' diyorlar... O halde neden başvurumuz kabul edildi. Ödeme alındı, kazanılmış hakkımızın elimizden alınmasına karşı gerekli yasal adımları atacağız."

YORUMLAR
500
Kentsel dönüşüm için evleri yıkmak istediler! Halkın direnişe polisler biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti Kentsel dönüşüm için evleri yıkmak istediler! Halkın direnişe polisler biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti AKP'li Beykoz Belediyesi'nin Yıkım Ekipleri, Yürütmeyi Durdurma Kararına Rağmen Tokatköy Mahallesi'ne Girdi, Mahalleli Polis ile Karşı Karşıya Geldi AKP'li Beykoz Belediyesi'nin Yıkım Ekipleri, Yürütmeyi Durdurma Kararına Rağmen Tokatköy Mahallesi'ne Girdi, Mahalleli Polis ile Karşı Karşıya Geldi

Milli Park Müdürlüğü, Sedat Peker, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedat Peker'in Beykoz'daki lüks villası Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Sezona fırtına gibi giren Enner Valencia'ya Fenerbahçe'den yeni sözleşme
13:33 Sedat Peker'in Beykoz'daki lüks villası Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi
12:46 Aleyna Tilki'nin 17 yaşına giren kardeşi Ayça Tilki, doğum gününde playboy tavşanı kıyafeti giydi
12:30 Fransız basını yazdı! Fenerbahçe ile Galatasaray, Lyon ile sözleşmesini uzatmayacak Moussa Dembele'yi transfer etmek için kolları sıvadı
12:24 Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na KYK cevabı: Cumhuriyet tarihinin en yükseği
12:39 17 yaşındaki Suriyeli Mecit'i, sigarası yok diye bıçakladılar!
12:14 Didem Arslan Yılmaz'dan konuğunun kıyafetine tepki gösterdi: Bu ne ya arkadaşlar?
11:44 AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek
11:36 Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti
11:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde gençlerle beraber 15 kilometre yürüyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 13:54:46. #1.12#
SON DAKİKA: Sedat Peker'in Beykoz'daki lüks villası Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement