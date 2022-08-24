Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz Korusu sınırları içinde yer alan konutunun da içinde bulunduğu arazi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Bu gelişmenin ardından gözlerin çevrildiği Peker, Deli Çavuş adlı sosyal medya hesabından bir dizi tweet paylaştı. Peker, ailesine ait olan evde, babasının hatıralarının olduğunu dile getirdi.

"EVİN VERGİLERİ 65 SENEDİR ÖDENİYOR"

Evin vergilerinin 65 seneden bu yana düzenli ödendiğini belirten Peker, "Kıymetli dostlarım, çıkan haber bir konu haricinde kesinlikle doğrudur. Yanlış olan o evin vergilerinin 25 senedir değil 65 senedir düzenli olarak ödendiğidir. Bahsi geçen ev 25 senedir ailemize aittir" dedi.

"EMLAK BARIŞI YASASI ÇIKINCA MÜRACAAT ETTİK"

Sedat Peker'in konuyla ilgili paylaşımlarının devamı ise şu şekilde: "Beykoz bölgesindeki hemen hemen bütün evler aynı konumdadır. Düzenli olarak yıllık devlete vergisi ödenir. Halk arasında bu evlere belediye tapulu ev denir. Emlak barışı yasası çıkınca çevredeki tüm evlerle beraber biz de müracaat ettik. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından şartlarımız uygun bulundu.

"EVİN KÜÇÜK BÖLÜMÜ MİLLİ PARK'LARA AİTTİ"

Paranın ilk kısmını yatırıp yapı kayıt belgesini aldık (Yani hak sahibi olduk). Evin çok küçük bir bölümü Milli Park Bahçelere aitti. Ancak bu durum tapu almamıza engel değildi.

Yapı kayıt belgesi alan herkesin tapuları dağıtılırken geçen sene Mayıs ayında başladığım… açıklamalardan dolayı bizi beklemeye aldılar. 10 gün önce ise şeytanın bile aklına gelmeyecek bir plan yaparak evin ve bahçenin tamamını Milli Park Bahçelere dahil ettiler. Bunun anlamı şudur: Emlak barışı yasasına göre Milli parklara bağlı olan yerlere tapu verilemez. "