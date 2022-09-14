Alacak verecek meselesiymiş! Sedat Peker'in evine düzenlenen saldırıyla ilgili emniyetten açıklama geldi

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker, bu sefer de evine düzenlenen silahlı saldırıyla gündeme geldi. Peker'in "Tek mal varlığım" İstanbul Beykoz'daki evine kimliği belirsiz kişilerce bu sabah silahlı saldırı düzenlendi.

EVDEKİ GÖREVLİYE 3 KURŞUN İSABET ETTİ

Evin önüne gelen iki araçtan birisi yakında diğeri uzakta durdu. Eve Sedat Peker'in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etmeye başladı. Evdeki görevli Yılmaz Günay'a 3 kurşun isabet etti. Saldırıda Peker'in yakın adamlarından olduğu iddia edilen Yılmaz Günay üç kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Günay'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA: ALACAK VERECEK MESELESİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Milli Park ve Bahçeler'e devredilen Beykoz'daki evine yapılan silahlı saldırı hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Beykoz'da medyana gelen silahla yaralama olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Açıklamada, "Kırmızı bültenle aranan S.P.'nin elebaşılığını yaptığı örgütün üyelerinden Ö.Ş.'nin daha önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi Y.G isimli şahsı alacak verecek meselesinden vurduğunu tespit edilmiş, örgüt üyesi Ö.Ş. Sancaktepe'de olayda kullandığı silahlarla birlikte yakalanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Olay sırasında Y.G.'ye ateş ederek kaçtığı sırada, şüpheli Ö.Ş.'ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. isimli şahıslar da silahlarıyla birlikte yakalanmıştır. Tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir."

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Evde, Peker'in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, 3'er kişilik vardiyalarla çalıştıkları belirtilirken kim ya da kimler tarafından düzenlendiği bilinmeyen saldırının görüntüleri de ortaya çıktı. Videoda araç içerisindeki kişilerin yanlarına gelen görevlilerle bir süre konuştuktan sonra ateş açtıkları görülüyor.

PEKER TARAFINDAN İLK AÇIKLAMA

Halk TV'nin ulaştığı Peker'in yakın çevresi ise olayla ilgili şunları söyledi: "Sedat Peker gayet iyi. Olayla ilgili tek yaptığı yorum ise, 'Aptal düşmanlar maalesef insanın zekasını köreltiyor.' Sedat Peker, yakınlarına 'Vallahi çok eğleneceğiz. Ama zamanını ben belirleyeceğim' dedi."