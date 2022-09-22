Sedat Peker'in, Evinde Silah Bulundurduğu Gerekçesiyle 3 Yıla Kadar Hapsi İstendi - Son Dakika
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Sedat Peker'in, Evinde Silah Bulundurduğu Gerekçesiyle 3 Yıla Kadar Hapsi İstendi

22.09.2022 14:28
Sedat Peker'in, Evinde Silah Bulundurduğu Gerekçesiyle 3 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker hakkında, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı. İddianamede, Peker'in, evinde ateşli silah ve mermi bulundurduğu gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker hakkında, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede, Peker'in, evinde ateşli silah ve mermi bulundurduğu gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Sedat Peker'in İstanbul Beykoz'daki evine, 9 Nisan 2021 tarihinde operasyon düzenlemişti. Yürütülen soruşturma sonucunda Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Peker'in evinde bir adet silah ve mermiler bulunduğu belirtildi.

Evinde bulunan bir adet ateşli silah ve mutat sayıdaki mermiler nedeniyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edilen ve yurt dışında olan Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedat Peker'in, Evinde Silah Bulundurduğu Gerekçesiyle 3 Yıla Kadar Hapsi İstendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sedat Peker'in, Evinde Silah Bulundurduğu Gerekçesiyle 3 Yıla Kadar Hapsi İstendi - Son Dakika
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