Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kurşun isabet eden görevlinin durumu kritik - Son Dakika
Üye Girişi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kurşun isabet eden görevlinin durumu kritik

14.09.2022 12:31

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in İstanbul'un Beykoz ilçesindeki evine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olayda evdeki görevlilerden birine 3 kurşun isabet ederken, durumunun da ağır olduğu bildirildi.

Geçen yılın mayıs ayından bu yana sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sedat Peker'in "Tek mal varlığım" İstanbul Beykoz'daki evine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

BİR ANDA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Saldırı, sabah 09.30'da gerçekleşti. Evin önüne iki araç geldi. Bir araç uzakta beklerken, yakına gelen aracın camı açıldı. Eve Sedat Peker'in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etmeye başladı. Evdeki görevli Yılmaz Günay'a 3 kurşun isabet etti.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Saldırıda Peker'in yakın adamlarından olduğu iddia edilen Yılmaz Günay üç kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Günay'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

EKİPLERİN ÜZERİNDE DURDUĞU İHTİMAL

Olayı soruşturan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının Yılmaz Günay ile arasında sorun olan kişilerce gerçekleştirildiğini değerlendiriyor.

EVİ 6 KİŞİ KORUYOR

Evde, Peker'in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, 3'er kişilik vardiyalarla çalıştıkları öğrenildi.

YORUMLAR
500

Sedat Peker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kurşun isabet eden görevlinin durumu kritik - Son Dakika


Son Dakika
12:50 Bakanı Kurum, sosyal konut projesinde detayları paylaştı: Başvuruda hane geliri şartı var
12:31 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kurşun isabet eden görevlinin durumu kritik
12:27 Bayrampaşa'da alışveriş için aracından inen adam hayatının şokunu yaşadı! Aracın camını açık gören hırsız telefonu çalıp kaçtı
12:28 Chelsea Teknik Direktörü Potter'a, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmadığı söylenince: Galatasaray'a karşı başarılı olduk
12:14 Domenec Torrent, Süper Lig'e geri dönüyor! Çalıştıracağı takımın maçını tribünden izlemişti
12:13 Nesli tükenme tehlikesi altında! Tunceli'de yaban keçisi avlayan adam 253 bin lira cezası aldı
12:00 Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu
11:57 Oyuncu Merve Boluğur, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle sokak ortasında kavga etti
11:46 Galatasaray için Icardi bir başlangıç! Dev kulüple ilişkileri geliştirdiler
11:31 "Terbiyesiz" ve "cahil" ifadeleri hakaret sayılmadı! Reçete yazmayan doktora "soytarı" diyen hasta yakınına para cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 13:14:59. #1.12#
SON DAKİKA: Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kurşun isabet eden görevlinin durumu kritik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement