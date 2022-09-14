Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in evine düzenlenen silahlı saldırıya dair görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in evine düzenlenen silahlı saldırıya dair görüntüler ortaya çıktı

14.09.2022 14:49

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in İstanbul Beykoz'daki evine düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde araç içindeki kişilerin kapıda bekleyen görevliyi vurduğu görülüyor.

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker, bu sefer de evine düzenlenen silahlı saldırıyla gündeme geldi.

GÖREVLİYE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Peker'in "Tek mal varlığım" İstanbul Beykoz'daki evine kimliği belirsiz kişilerce bu sabah silahlı saldırı düzenlendi. Evin önüne gelen iki araçtan birisi yakında diğeri uzakta durdu. Eve Sedat Peker'in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etmeye başladı. Evdeki görevli Yılmaz Günay'a 3 kurşun isabet etti. Saldırıda Peker'in yakın adamlarından olduğu iddia edilen Yılmaz Günay üç kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Günay'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Evde, Peker'in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, 3'er kişilik vardiyalarla çalıştıkları belirtilirken kim ya da kimler tarafından düzenlendiği bilinmeyen saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.

YORUMLAR (1)
  • Murad Mert: Ancak böyle korkak insanlar gelir evin kapısında bekleyenlere ateş açar. Kendince bir şey yaptı. Şimdi övünüyordur Sedat un adamını vurdum diye. Nerede olduğu belli alın ozaman Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kurşun isabet eden görevlinin durumu kritik Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kurşun isabet eden görevlinin durumu kritik Sedat Peker'in Evine Silahlı Saldırı, 1 Kişi Ağır Yaralı Sedat Peker'in Evine Silahlı Saldırı, 1 Kişi Ağır Yaralı

Sedat Peker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in evine düzenlenen silahlı saldırıya dair görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in evine düzenlenen silahlı saldırıya dair görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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