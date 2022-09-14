Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in evine düzenlenen silahlı saldırıya dair görüntüler ortaya çıktı

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Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker, bu sefer de evine düzenlenen silahlı saldırıyla gündeme geldi.

GÖREVLİYE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Peker'in "Tek mal varlığım" İstanbul Beykoz'daki evine kimliği belirsiz kişilerce bu sabah silahlı saldırı düzenlendi. Evin önüne gelen iki araçtan birisi yakında diğeri uzakta durdu. Eve Sedat Peker'in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etmeye başladı. Evdeki görevli Yılmaz Günay'a 3 kurşun isabet etti. Saldırıda Peker'in yakın adamlarından olduğu iddia edilen Yılmaz Günay üç kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Günay'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Evde, Peker'in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, 3'er kişilik vardiyalarla çalıştıkları belirtilirken kim ya da kimler tarafından düzenlendiği bilinmeyen saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.