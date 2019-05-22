Organize Suç Örgütü Operasyonu
11 saat önce
Tekirdağ'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri organize suç örgütünce dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve yurt dışından getirilen 79 aracın kayıtsız yurda sokulduğunu olayına ilişkin gözaltına alınan 23 kişiden 15'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki işlemleri tamam ve adliyeye sevk edilenlerden 10'u tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 8 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Dün Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri organize suç örgütünce dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve yurt dışından getirilen 79 aracın kayıtsız yurda sokulduğunu belirlemiş. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca olaylara karıştıkları gerekçesiyle 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 5'i polis 21 şüpheli gözaltına alınmış. Arama çalışmaları süren 2 şahısta daha sonra gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:08 Kaynak: AA
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