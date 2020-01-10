Organize suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Organize suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Organize suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Malatya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Malatya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, nitelikli yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme" suçlarına karıştıkları iddiasıyla 6 Ocak'ta gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Organize suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:39 Kaynak: AA
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