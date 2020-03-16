Organize suç örgütü operasyonunda yakalanan sanıkların yargılanmasına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Organize suç örgütü operasyonunda yakalanan sanıkların yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Organize suç örgütü operasyonunda yakalanan sanıkların yargılanmasına başlandı

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 46 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 46 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ünye Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "nitelikli tehdit", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından 14'ü tutuklu 46 sanık ile avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından iddianamenin okunduğu duruşmada, tutuklu sanıkların savunması alındı.

Mahkeme heyeti, 46 sanıklı dosyada, tutuklu 14 sanık ve tutuksuz 32 sanığın savunmasını almasının ardından 19 Mart Perşembe günü devam edilmek üzere duruşmaya ara verdi.

Bu arada, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 2 Eylül 2019 tarihinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 14'ü tutuklu 46 sanık hakkında dava açılmıştı.

Organize suç örgütü operasyonunda yakalanan sanıkların yargılanmasına başlandı

Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:06 Kaynak: AA
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