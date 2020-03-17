Organize suç örgütü operasyonunda yakalanan şüphelilerden 12'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Organize suç örgütü operasyonunda yakalanan şüphelilerden 12'si tutuklandı - Son Dakika

Organize suç örgütü operasyonunda yakalanan şüphelilerden 12'si tutuklandı

6 saat önce

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 30 şüphelilerden 12'si adli makamlarca tutuklandı.

Organize suç örgütü operasyonunda yakalanan şüphelilerden 12'si tutuklandı, System.String[]

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 30 şüphelilerden 12'si adli makamlarca tutuklandı. Operasyon anı da saniye saniye kameraya yansıdı.


İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 51 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Ankara, Adıyaman, Muğla ve Rize'de operasyon düzenlemişti. Yaralama, yağma, çek-senet tahsilatı ve yasa dışı kumar başta olmak üzere çok sayıda suça bulaşmış çeteye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 51 şüpheliden çete elebaşları H.Ç. ve H.Ç. isimli kişilerin de olduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Baskınlarda, dördü tüfek 18 ruhsatsız silah, bu silahlara ait 2 bin 200 mermi ile çok sayıda çek ve senet ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, çetenin firari 21 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirilmişti.


12 şüpheli tutuklandı


Emniyette işlemleri biten 30 şüpheli dün adli makamlara sevk edildi. 12 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 13 kişinin de "Adli kontrol' şartıyla" 1 şüphelinin de savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Geri kalan şüphelilerin de emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:39 Kaynak: İHA
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