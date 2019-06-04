Son Dakika Haberleri: Organize suç örgütü sanığının ölümüne ilişkin 6 tutuklama
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Organize suç örgütü sanığının ölümüne ilişkin 6 tutuklama

1 saat önce

İzmir'de, 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı organize suç örgütü davasında elektronik kelepçe takılarak ev hapsinde bulunan iş adamı Ahmet Kurtuluş'un hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin aralarında cinayetin faili olan zanlının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Organize suç örgütü sanığının ölümüne ilişkin 6 tutuklama, System.String[]
İzmir'de, 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı organize suç örgütü davasında elektronik kelepçe takılarak ev hapsinde bulunan iş adamı Ahmet Kurtuluş'un hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin aralarında cinayetin faili olan zanlının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda İstihbarat, Terör ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda aralarında cinayetin faili olduğu iddia edilen zanlı Yener T. ile Erdal K., Hüseyin Hıfsı A., Hasan A., Uğur U. ve Barış Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve tasarlayarak adam öldürme" suçlarıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:44 Kaynak: İHA
Ahmet Kurtuluş, İzmir, 3. Sayfa
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