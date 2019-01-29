Son Dakika Haberleri: Organize Suç Örgütü Üyesine Operasyon: 10 Gözaltı

Organize Suç Örgütü Üyesine Operasyon: 10 Gözaltı

43 dakika önce

İstanbul merkezli 3 ilde çaresiz kadınları ağlarına düşürüp zorla senet imzalatan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Organize Suç Örgütü Üyesine Operasyon: 10 Gözaltı, System.String[]
İstanbul merkezli 3 ilde çaresiz kadınları ağlarına düşürüp zorla senet imzalatan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:22 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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