Organize Suç Örgütü Üyesine Operasyon: 10 Gözaltı
43 dakika önce
İstanbul merkezli 3 ilde çaresiz kadınları ağlarına düşürüp zorla senet imzalatan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul
merkezli 3 ilde çaresiz kadınları ağlarına düşürüp zorla senet imzalatan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:22 Kaynak: İHA
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