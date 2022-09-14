Sedat Peker'in Evine Silahlı Saldırı, 1 Kişi Ağır Yaralı - Son Dakika
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Sedat Peker'in Evine Silahlı Saldırı, 1 Kişi Ağır Yaralı

14.09.2022 14:00
Sedat Peker'in Evine Silahlı Saldırı, 1 Kişi Ağır Yaralı

Organize suç örgütü yöneticiliğinden hüküm giyen Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’daki evinin önünde silahlı saldırı yaşandı. Sedat Peker’in adamı olduğu öne sürülen Yılmaz G. saldırıda 3 kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, otomobille kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

EDDA SÖNMEZ

Organize suç örgütü yöneticiliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in İstanbul Beykoz'daki evinin önünde silahlı saldırı yaşandı. Sedat Peker'in adamı olduğu öne sürülen Yılmaz G. saldırıda 3 kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, otomobille kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Beykoz'da Sedat Peker'in el konulan evinin önünde sabah 09.30'da silahlı saldırı yaşandı. İddiaya göre, otomobille evin önüne giden silahlı saldırganlar peş peşe ateş açtı. Saldırıda Peker'in yakın adamlarından olduğu iddia edilen Yılmaz G.'nin vücuduna 3 kurşun isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

YILMAZ G.'NİN SORUN YAŞADIĞI İNSANLARIN YAPTIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

Öte yandan saldırı sonrasında İstanbul Polisi de çalışma başlattı. Çalışmayla ilgili Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlendirildi. Saldırının G.'nin sorun yaşadığı insanlar tarafından yapıldığı değerlendirildi. Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: ANKA

Sedat Peker, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedat Peker'in Evine Silahlı Saldırı, 1 Kişi Ağır Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sedat Peker'in Evine Silahlı Saldırı, 1 Kişi Ağır Yaralı - Son Dakika
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