Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine saldıran şahıs yakayı ele verdi - Son Dakika
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Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine saldıran şahıs yakayı ele verdi

14.09.2022 19:57

Suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranan Sedat Peker'in İstanbul Beykoz'daki evinin önünde yaşanan silahlı saldırının zanlısı Ömer Şengel'in Sancaktepe'de yakayı ele verdi.

Beykoz'da Sedat Peker'in el konulan evinin önünde bu sabah saatlerinde silahlı saldırı yaşandı. İddiaya göre, otomobille evin önüne giden silahlı saldırganlar peş peşe ateş etti. Saldırıda Peker'in yakın adamlarından olduğu iddia edilen Yılmaz G.'nin vücuduna 3 kurşun isabet etti.

SANCAKTEPE'DE YAKALANDI

Emniyetten edinilen bilgiye göre saldırı; Sedat Peker'in lideri olduğu iddia edilen örgütün üyeleri arasında yaşanan alacak verecek meselesi sebebiyle oldu. Saldırının zanlısı Ömer Şengel'in Sancaktepe'de yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

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Kaynak: ANKA

Sedat Peker, Sancaktepe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine saldıran şahıs yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine saldıran şahıs yakayı ele verdi - Son Dakika
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