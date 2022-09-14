Beykoz'da Sedat Peker'in el konulan evinin önünde bu sabah saatlerinde silahlı saldırı yaşandı. İddiaya göre, otomobille evin önüne giden silahlı saldırganlar peş peşe ateş etti. Saldırıda Peker'in yakın adamlarından olduğu iddia edilen Yılmaz G.'nin vücuduna 3 kurşun isabet etti.
Emniyetten edinilen bilgiye göre saldırı; Sedat Peker'in lideri olduğu iddia edilen örgütün üyeleri arasında yaşanan alacak verecek meselesi sebebiyle oldu. Saldırının zanlısı Ömer Şengel'in Sancaktepe'de yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine saldıran şahıs yakayı ele verdi - Son Dakika