Organize suç örgütünde aile içi infaz iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

Organize suç örgütünde aile içi infaz iddiası

15.04.2022 09:48

Adana polisinin "Çakarlar" ismi verilen organize suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda 19 zanlı tutuklanırken, çete üyelerinin aileyi polise gidip her şeyi anlatmakla tehdit eden kız kardeşlerini öldürdüğü ve intihar süsü verdikleri öne sürüldü.

Adana polisinin "Çakarlar" ismi verilen organize suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda 19 zanlı tutuklanırken, çete üyelerinin aileyi polise gidip her şeyi anlatmakla tehdit eden kız kardeşlerini öldürdüğü ve intihar süsü verdikleri öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Narlıca ve Denizli mahallelerinde "Nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, kasten öldürme ve haraç alma" suçlarını işlediği ileri sürülen kendilerini 'Çakarlar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünü yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takibe aldı. Liderliğini T.Ç.'nin yaptığı öne sürülen çeteye yönelik 30 şüphelinin adresini belirleyen ekipler, 11 Nisan sabahı operasyon için harekete geçti. Polis helikopterinin havadan özel harekat timlerinin karadan destek verdiği operasyonda çete üyesi 27 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Çete yöneticilerinin, kız kardeşi Sultan Ç. (21) 13 Haziran 2021'de bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç kız tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti. Yakınları o dönem polise genç kızın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve krize girip evde bıçakla intihar ettiğini söyledi. Ancak polis genç kızda 4 bıçak darbesi olması ve bir bıçak darbesinin karından yukarı doğru olmasından dolayı olayı intihar değil şüpheli ölüm olarak nitelendirdi. Bu arada Organize Büro Amirliği de çeteyi takip ettiği için genç kızın intihar etmediği kardeşleri tarafından öldürüldüğü ihbarları gelmeye başladı. Gelen ihbarlarda Sultan Ç.'nin ailesiyle ters düştüğü ve çeteye "bütün pisliğinizi biliyorum gider polise anlatırım" dediği bu nedenle aile içi infaz edildiği öne sürüldü. Ayrıca karnında 18 santimetrelik kesi olduğu saptanan Sultan Ç.'nin, otopsi yapılmadan defnedildiği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında T.Ç.'nin de bulunduğu 3'ü kadın 19 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartı, 2'si ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Organize suç örgütünde aile içi infaz iddiası
Organize suç örgütünde aile içi infaz iddiası
Organize suç örgütünde aile içi infaz iddiası

YORUMLAR
500
Suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı; saldırı anı kamerada Suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı; saldırı anı kamerada Terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı Terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Organize suç örgütünde aile içi infaz iddiası - Son Dakika


Son Dakika
09:50 Rıza Çalımbay takımdan gidiyor mu? Sivasspor'dan açıklama geldi
09:41 Ali Koç talimatı verdi! Fenerbahçe yönetimi eski Beşiktaşlı yıldızla görüşmeye başladı
09:28 Cesetleri tarlada bulunmuştu! Baba, soyadını değiştiren oğlunu ve arkadaşını öldürmüş
09:27 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Hayri Nalan'a karşı duygularını itiraf etti mi?
09:25 HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan muhalefet blokuna gönderme: İktidarı göndermek için yüzde 60'ı hedeflemek gerekir
09:15 Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle dün akşam yayınlandı! Betül, Çolak'ı zehirlerken yakalanıyor!
09:09 15 Nisan Cuma güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
09:05 Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a gönderilmesini savundu: Kanuna uygundur
09:02 Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini öldürüp intihar etmişti! İrem'i katleden cani de hayatını kaybetti
08:54 15 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 10:00:22. #1.13#
SON DAKİKA: Organize suç örgütünde aile içi infaz iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement