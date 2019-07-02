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Organize suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı

1 saat önce

İstanbul'da, "Batmanlı Yaşar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da, "Batmanlı Yaşar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kamuoyunda "Batmanlı Yaşar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda suç örgütü üyesi 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 44 fişek, 47 kartuş ve 1 el telsizi ele geçirildi. Suç örgütü üyesi 4 firar şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon devam ederken, gözaltına alınan kişilerin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
(İHA)
Organize suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:55 Kaynak: İHA
İstanbul, Güncel
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