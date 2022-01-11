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Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

11.01.2022 15:29

Ankara'da bazı eğlence mekanlarını veya bu mekanların vale, koruma hizmetlerini zorla almaya çalıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da bazı eğlence mekanlarını veya bu mekanların vale, koruma hizmetlerini zorla almaya çalıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından il genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Liderliğini S.S'nin yaptığı suç örgütünün, özellikle Ankara ili Çankaya ilçesi Filistin Caddesi civarında faaliyet gösteren bazı eğlence mekanlarını veya bu mekanların vale ve koruma hizmetlerini zorla almaya çalıştıkları belirlendi.

Yanlarına çektikleri yüksek kazancı olan esnafı, sahibi oldukları eğlence merkezlerinde ağırladıkları belirlenen suç örgütü üyelerinin, illegal oluşturdukları ortaklık karşılığında mağdurlardan nakit para, araç, tapu, menkul veya gayrimenkul aldıkları, hakkını isteyenleri ise silahlı kişilerle korkuttukları, ailelerini tehdit ettikleri tespit edildi.

Ele geçirmeye çalıştıkları eğlence mekanlarında silahlı eylem gerçekleştirdikleri veya dükkanları kurşunladıkları ortaya çıkan suç örgütü üyelerinin, eğlence merkezlerinin işletmesini ya da buraların vale veya güvenlik hizmetlerini almayı istedikleri belirlendi.

Polisin çalışması sonucu suç örgütü üyelerinin, silahlı ve kalabalık olarak gezdikleri, sabıkalı kişilerden oluştukları, özellikle Filistin Caddesi civarında tekel olmaya çalıştıkları, tetikçilik yaptıkları tespit edildi.

Polis yeleği ve arması ele geçirildi

Organize suç polisince düzenlenen operasyon neticesinde suç örgütüne üye oldukları iddia edilen 11 zanlı yakalanırken, 3 firarinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gerçekleştirilen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, değişik marka ve ebatlarda binin üzerinde fişek, uyuşturucu madde, polis üniformasında kullanılan arma, polis yeleği, biber gazı ve çok sayıda çek, senet ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.?

Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Filistin Caddesi, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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