Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta organize suç örgütü örgütüne yönelik operasyonda ikisi kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta organize suç örgütü örgütüne yönelik operasyonda ikisi kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık takip sonucu, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Örgüt yöneticiliği", "Örgüt adına suç işlemek, örgüte yardım etmek" ve "Uyuşturucu ticareti" suçlarından 8 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Çetin A, Cengiz T, Adem K, Kazım T, Ümit Y, Hatice C, Sedanur B. ve Abdullah T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çek, senet, telefon, bilgisayar, fişek ve uyuşturucu madde gibi materyaller el geçirildi.

İkisi kadın 8 zanlı, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet binasında sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:19 Kaynak: AA
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